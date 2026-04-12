EE.UU. fija hora para iniciar bloqueo marítimo a puertos de Irán

La acción, informada por el Comando Central, regirá desde este lunes e involucra a embarcaciones de cualquier país que operen en terminales iraníes y sus zonas costeras.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que a partir de las 10:00 horas de la Costa Este —equivalente al horario de Chile— comenzará la implementación de un bloqueo total sobre los puertos de Irán.

De acuerdo con el organismo, la medida afectará a todas las embarcaciones sin distinción de bandera que ingresen o salgan de instalaciones portuarias iraníes, así como de áreas costeras vinculadas, incluyendo los terminales ubicados en el golfo Arábigo —Pérsico— y el golfo de Omán.

“Conforme al anuncio del presidente se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo –Pérsico– y del golfo de Omán”, señaló el CENTCOM en su declaración oficial.

Pese a la medida, las autoridades estadounidenses aclararon que no se interrumpirá el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz para aquellas naves que no tengan como origen o destino puertos iraníes.

En ese sentido, indicaron que se respetará la libre navegación en esa vía estratégica.

Asimismo, el contingente militar adelantó que entregará instrucciones a las tripulaciones de buques comerciales potencialmente afectados antes del inicio de la operación. Además, recomendó mantener comunicación a través del canal 16, bajo el protocolo “de puente a puente”, al desplazarse por el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas militares estadounidenses no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes”, precisaron.