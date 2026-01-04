Edmundo González pide “unidad nacional” para reconstruir Venezuela y exige “liberación inmediata e incondicional” de presos políticos

En un video compartido en su cuenta oficial de X, el líder opositor afirmó que los hechos recientes son “un punto de inflexión”, pero advirtió: “Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente”.

El líder opositor venezolano Edmundo González publicó este domingo un mensaje en redes sociales en el que afirmó que su “compromiso” será con “lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho”, y sostuvo que esos principios serán “la base de la reconstrucción” del país.

En un video adjunto al post, González señaló que los hechos “de los últimos días” constituyen “un punto de inflexión” en la historia reciente de Venezuela, aunque advirtió que se trata de “un paso importante, pero no suficiente”.

En ese marco, planteó como condición “ineludible” la liberación “inmediata e incondicional” de los presos políticos, incluidos civiles y militares, y afirmó que “ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

González también pidió que “se respete sin ambigüedades” la “voluntad mayoritaria” expresada por el electorado el 28 de julio, y aseguró que, “solo entonces”, podría iniciarse “de manera seria y responsable” un proceso de transición democrática.

En el mensaje, sostuvo que “quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia”, lo que, según dijo, configura un nuevo escenario, pero “no sustituye las tareas fundamentales” pendientes.

En el mismo video, González hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad para que cumplan “el mandato soberano” expresado en las urnas, y afirmó que su legitimidad proviene del mandato popular, citando el artículo 5 de la Constitución.

Además, pidió “unidad” para reconstruir el país y planteó la necesidad de “verdad, justicia y reconciliación sin impunidad”.

El pronunciamiento, en tanto, ocurre mientras persiste la incertidumbre política en Venezuela tras el operativo de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, en medio de anuncios sobre una conducción interina en Caracas.