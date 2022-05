La noche de este domingo, tuvo lugar el primer eclipse lunar total de 2022, también conocido como Luna de Sangre. El espectacular fenómeno astronómico pudo ser visto por chilenos a lo largo de todo el país.

El gran fenómeno astronómico inició cerca de las 21:32 del domingo, se vio en su totalidad a las 23:39, concluyó cerca de las 00:53 del lunes. Fue visible en toda América del Sur y Norte y en partes de Europa y África.

En entrevista con CNN Chile, Thomas Puzia, experto del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica, explicó que “la Luna de Sangre se llama así por su color rojizo, que es básicamente el resultado de la dispersión y refracción de la luz del sol y que se traspasa por todo el anillo de la atmósfera en todo nuestro mundo, filtrándose los colores más azules y solo pasa por la atmósfera el color rojo”.

Psst! Want to see a total lunar eclipse? Watch #NASAScienceLive on May 15 when Earth sneaks between the Moon and the Sun.

No matter where you are, or if your skies are clear, you can watch with us and @NASAMoon experts ready to answer your questions: https://t.co/oA5JWRRMx1 pic.twitter.com/Dcj9LG4aaJ

— NASA (@NASA) May 13, 2022