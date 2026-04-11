Mundo Conflicto Estados Unidos-Irán

EAU advierte que reabrir el estrecho de Ormuz es una “necesidad colectiva” y no una opción frente al “chantaje iraní”

Por CNN Chile

11.04.2026 / 09:20

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El ministro de Estado emiratí calificó de "inaceptable" el uso de rutas marítimas como herramienta de presión política. Abu Dabi exige a Irán la reapertura total e incondicional del paso clave para el 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural.

(EFE) – El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) instó este sábado a la comunidad internacional a actuar para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en el marco de la guerra.

En un comunicado tras la Conferencia del Océano Índico en Mauricio, el Ministerio de Exteriores emiratí afirmó que “la interrupción y las amenazas al tráfico marítimo confirman que hacer frente a esta conducta ya no es una opción, sino una necesidad colectiva”.

El ministro de Estado, Shakhboot bin Nayhan, calificó como “comportamiento inaceptable” utilizar las rutas marítimas como “herramienta de chantaje político”.

Críticas al chantaje político y demanda de acción global

Bin Nayhan señaló que estas prácticas “trascienden las fronteras regionales y amenazan la estabilidad de la economía global y las cadenas de suministro”.

Abu Dabi sigue de cerca el alto el fuego de dos semanas entre EE.UU. e Irán, pero exige “mayor aclaración sobre los términos” y el “pleno compromiso” de Teherán para detener sus ataques contra infraestructura energética de los países del Golfo, además de la “reapertura completa e incondicional del estrecho”.

El diplomático recordó que por Ormuz transita el 70% de los productos petroquímicos y el 33% de los fertilizantes mundiales, por lo que cualquier amenaza afecta directamente la seguridad alimentaria global. Hizo un llamamiento a la comunidad internacional para “proteger la libertad de navegación”.

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