Dos cantantes colombianos fueron hallados muertos en México: Fiscalía abrió investigación por homicidio

De acuerdo con información de las autoridades, los músicos fueron encontrados sin vida tras desaparecer el 16 de septiembre, en medio de una gira. La Fiscalía General del Estado de México abrió una investigación por homicidio luego de confirmar el deceso el 17 de septiembre.

(CNN Español) —El músico Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, y el DJ Jorge Luis Herrera, ambos colombianos, fueron hallados muertos en México tras desaparecer la semana pasada en medio de una gira por el país, confirmaron este lunes las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijo en un comunicado que el 17 de septiembre hallaron en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, a dos personas fallecidas que presentaban coincidencias con los perfiles de Sánchez y Herrera.

Los familiares de Sánchez reconocieron el cuerpo este lunes, señala el comunicado, lo cual fue confirmado a CNN por el consulado de Colombia en Ciudad de México. En tanto el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó en X que Herrera también había muerto. Los músicos colombianos estaban desaparecidos desde el 16 de septiembre, según las autoridades.

En tanto la Fiscalía General del Estado de México, que participa también de las pesquisas ya que fueron hallados en esa jurisdicción, conduce una investigación por homicidio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo este lunes en X que lamentaba la muerte de dos personas de nacionalidad colombiana, sin mencionar sus identidades.

“Asimismo reitera, como se lo ha expresado a la cancillería de Colombia, que se llevará a acabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”, señaló

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había pedido el domingo apoyo a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, para localizar a los dos artistas colombianos desaparecidos.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió Petro en un mensaje publicado en X.

El presidente de Colombia aseguró que ambos artistas “desaparecieron después de su concierto en Sonora”, sin embargo, este lunes Sheinbaum confirmó que la denuncia por desaparición fue presentada en la Ciudad de México, no en Sonora.

“De inmediato, la Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente de Colombia”, aclaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria.

Petro sugirió que su posible desaparición podría estar relacionada con “mafias multinacionales” y criticó directamente a Estados Unidos, responsabilizándolo por el crecimiento de esas mafias debido al “consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos”.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, escribió Petro.

Petro volvió a referirse a una “mafia internacional” como culpable de la muerte en una publicación este lunes en X.

Ante las declaraciones de Petro, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, respondió en X: “Da pena ajena ver a un Jefe de Estado comportándose de esta manera grosera, echándole la culpa a EE.UU por la desaparición de dos de sus ciudadanos en México. Que triste para el gran y querido pueblo de Colombia que las cosas hayan llegado hasta este punto”.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora dijo en un comunicado que no tiene registro, denuncia o indicio de que los artistas colombianos hayan desaparecido en el estado y señaló que, con base en información interinstitucional, las últimas referencias sobre su paradero los ubican en la Ciudad de México.

“Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México”, dijo la Fiscalía estatal.

Sheinbaum indicó que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México ya se encuentran investigando el caso.

La presidenta de México también señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México está en comunicación con la cancillería de Colombia para dar seguimiento al caso.

¿Quién era B. King?

Bayron Sánchez, de 31 años, era originario del departamento de Santander y criado en Medellín. Era conocido por canciones como Destino, Qué rico besarnos y Me necesitas. Jorge Herrera, de 35 años, era DJ y conocido como “Regio Clown”.

La última publicación en Instagram de B King, que sigue visible en su perfil, muestra un video en el que el cantante colombiano dice estarla “rompiendo en México, en DF” y asegura estar agradecido por lo que fue su primer concierto en México. El mensaje que acompaña el video publicado el 15 de septiembre dice: “MUCHAS GRAGIAS MI MÉXICO LINDO Y QUERIDO”.

La desaparición de los artistas generó preocupación en redes sociales y reacciones de figuras del mundo del entretenimiento. Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante J Balvin, quien publicó en X: “Bayron Sánchez #BKING desaparecido hace cuatro días en Ciudad de México. Info +525598300062”.

También expresaron su apoyo y preocupación influencers y otros artistas colombianos que han compartido las fichas de búsqueda e información relevante para intentar dar con su paradero.

Con información de Daniela Patiño.