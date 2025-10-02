Dos aviones chocaron en tierra en aeropuerto de Nueva York: Una azafata quedó con lesiones

El hecho fue calificado como una colisión de baja velocidad.

Dos aviones chocaron en tierra en el Aeropuerto de La Guardia, en Nueva York (Estados Unidos).

El hecho ocurrió la noche del miércoles y se trató de dos aeronaves regionales de la compañía Delta Air, que colisionaron en la pista de rodaje del terminal internacional.

Específicamente, el ala del primer avión se estrelló contra las ventanas de la cabina del segundo avión.

Las autoridades lo calificaron como una colisión de baja velocidad.

Se reportó que una persona quedó herida, se trataría de una azafata que resultó con una lesión en una de sus rodillas. La trabajadora fue trasladada hasta un hospital.

Ambos aviones son comerciales y tenían 50 y 30 personas a bordo cuando ocurrió el hecho, respectivamente.

Las autoridades tendrán que determinar las eventuales responsabilidades en la investigación correspondiente.