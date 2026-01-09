Donald Trump sostendrá una reunión con María Corina Machado la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, “viene la próxima semana en algún momento, y espero poder saludarla”. El encuentro se realizaría en Washington.

(CNN).– El presidente Donald Trump dijo en una entrevista este jueves que la líder opositora venezolana María Corina Machado visitará Washington la próxima semana y que espera saludarla cuando visite.

“Entiendo que ella viene la próxima semana en algún momento, y espero poder saludarla, y he escuchado que ella quiere hacer eso”, dijo el presidente a Fox News.

Días atrás, el presidente dijo a los periodistas que aunque Machado es una “mujer muy agradable”, ella “no tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país” para liderar Venezuela.

Machado previamente ha dedicado su Premio Nobel de la Paz al presidente.

Trump se niega a decir si habló con Putin después de que EE.UU. incautara un petrolero con bandera rusa

Trump se negó a decir en una entrevista el jueves si habló con el jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin, después de que Estados Unidos incautara un petrolero con bandera rusa en el océano Atlántico.

“No quiero decir eso, pero el hecho es que los barcos rusos —había un submarino y un destructor— ambos se fueron muy rápido cuando llegamos y tomamos el control del barco y el petróleo se está descargando ahora mismo”, dijo a Fox News cuando se le preguntó si había hablado con su homólogo ruso.

Las fuerzas estadounidenses abordaron e incautaron el petrolero el miércoles tras una persecución de varias semanas en alta mar que ha intensificado las tensiones con Moscú y ha aumentado la presión sobre su aliado Venezuela.

El viejo y oxidado petrolero, llamado originalmente Bella 1, fue sancionado por EE.U.U en 2024 por operar dentro de una “flota en la sombra” de petroleros que transportan petróleo iraní ilícito. El mes pasado, la Guardia Costera de EE.UU. intentó incautar la embarcación mientras se dirigía a Venezuela para recoger petróleo, entonces operando bajo la bandera de Guyana. Pero la tripulación del barco se negó a ser abordada y realizó un giro abrupto hacia el Atlántico.

Más tarde, la tripulación del Bella 1 pintó una bandera rusa en su costado, y apareció en un registro marítimo ruso bajo un nuevo nombre, el Marinera.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, descartó riesgos de un enfrentamiento con Rusia cuando se le preguntó sobre la incautación a principios de esta semana, argumentando que Trump mantiene una buena relación con Putin.

Con información de Samantha Waldenberg y Ley Harvey.