Donald Trump revela el paradero de Nicolás Maduro y confirma que será recluido en la misma prisión donde estuvo “El Chapo” Guzmán

El expresidente estadounidense aseguró que el mandatario venezolano es trasladado en un buque de la Armada rumbo a Nueva York y que será recluido en una cárcel federal de Brooklyn, sin confirmación oficial independiente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el mandatario venezolano Nicolás Maduro se encuentra actualmente a bordo del buque USS Iwo Jima, rumbo a Nueva York, donde enfrentará cargos por drogas y armas ante tribunales federales en Manhattan.

Según lo señalado por Trump, Maduro será puesto a disposición de la justicia estadounidense y recluido en una prisión federal de Brooklyn, el mismo recinto donde estuvieron detenidos reclusos de alto perfil como Joaquín Guzmán, conocido como “El Chapo”, Ghislaine Maxwell y Sean Diddy Combs.

El recinto corresponde al Metropolitan Detention Center, centro penitenciario federal utilizado para la detención preventiva de acusados por delitos graves mientras enfrentan procesos judiciales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial independiente por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del Gobierno de Venezuela ni de autoridades judiciales de Nueva York que respalde el traslado, la detención o la presentación de cargos contra Maduro en los términos descritos por Trump.

La información se conoce en medio de una escalada de tensión internacional tras las denuncias de ataques militares en Venezuela.

La situación permanece en desarrollo.