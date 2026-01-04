Trump busca un gobierno interino en Venezuela tras la captura de Maduro, según funcionarios de EE.UU.

Washington apunta a Delcy Rodríguez como pieza de transición y prioriza estabilidad administrativa y el área petrolera, mientras crecen dudas sobre democracia y elecciones.

West Palm Beach, Florida (CNN) — El gobierno del presidente Donald Trump está trabajando con rapidez para establecer un gobierno interino dócil en Venezuela tras la dramática captura de Nicolás Maduro, según funcionarios de Estados Unidos, priorizando la estabilidad administrativa y la reparación de la infraestructura petrolera del país por sobre un retorno inmediato a la democracia.

Los funcionarios describieron un esfuerzo múltiple que utiliza el poder militar y económico de Estados Unidos para influir sobre los remanentes del régimen de Maduro que quedaron dentro de Venezuela. En particular, los funcionarios estadounidenses se han enfocado directamente en la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, a quien asesores de Trump identificaron hace semanas como una alternativa viable —aunque no permanente— a Maduro.

Según un alto funcionario de EE.UU., autoridades estadounidenses de alto nivel, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, el principal asesor Stephen Miller y el secretario de Defensa Pete Hegseth, han trabajado para desarrollar una estructura de gobierno para Venezuela tras la salida de Maduro. El secretario del Interior Doug Burgum y el secretario de Energía Chris Wright han recibido la tarea de convencer a empresas energéticas estadounidenses de regresar a Venezuela y a su envejecida infraestructura petrolera.

La imagen más clara que comenzó a surgir el domingo sobre lo que Trump quiso decir cuando, durante una extraordinaria conferencia de prensa, afirmó que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela, es esencialmente una en la que EE.UU. se apoya en la enorme armada que flota mar adentro para asegurar que quien esté al mando haga lo que la administración Trump quiere.

Quedaban muchas preguntas sobre cómo, exactamente, Estados Unidos planea establecer lo que equivaldría a un protectorado temporal en un país de 31 millones de habitantes que es aproximadamente el doble del tamaño de California. No ha habido presencia oficial estadounidense en Venezuela desde que la Embajada de EE.UU. cerró en Caracas en 2019.

Y los riesgos para Trump parecían significativos, incluso cuando desestimó las preocupaciones de que estuviera repitiendo los errores del aventurerismo estadounidense en el extranjero y amenazó con más acción militar si Rodríguez no se sometía a sus exigencias. Incluso su objetivo más inmediato —obtener acceso de EE.UU. a las vastas reservas de petróleo de Venezuela— podría potencialmente poner a las tropas estadounidenses en peligro si, como sugirió Trump, son desplegadas para proteger esos activos.

Al hablar el domingo, Rubio —un arquitecto principal de la política de Trump hacia Venezuela, a quien el presidente dijo que incluiría en el grupo que estaría “dirigiendo” el país— ofreció un retrato amplio de lo que eso significaba.

“Lo que estamos dirigiendo es la dirección en la que esto va a avanzar de aquí en adelante”, dijo en ABC News. “Y es que tenemos influencia. Esta influencia la estamos usando”.

Esa influencia, dijo, incluye el bloqueo de petroleros con el fin de cortar la principal línea de vida económica de Caracas y la continuidad de la presencia militar estadounidense en torno a Venezuela. Una fuente de la administración también dijo que, por ahora, las sanciones petroleras seguirían vigentes.

“Cuando el presidente dijo que Estados Unidos va a estar dirigiendo Venezuela, significa que los nuevos líderes de Venezuela deben cumplir nuestras exigencias”, incluyendo poner fin al tráfico de drogas y armas, dijo a CNN el domingo por la mañana el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton.

“Queremos que expulsen a los cubanos y a los iraníes y a los radicales islámicos, y queremos que regresen al mundo civilizado y sean un buen vecino que contribuya a la estabilidad, el orden y la prosperidad”, dijo el republicano de Arkansas.

Tras bambalinas, funcionarios estadounidenses se han centrado en Rodríguez, a quien creían capaz de proporcionar una transición estable, ofrecer una relación más profesional que Maduro y —quizás lo más importante— asegurar que futuras inversiones energéticas de Estados Unidos estuvieran protegidas.

Trump lanzó una amenaza contra Rodríguez el domingo, diciendo en una entrevista con The Atlantic: “If she doesn’t do what’s right, she is going to pay a very big price, probably bigger than Maduro” (“Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”).

La administración parece haber descartado a la líder opositora María Corina Machado, quien este año ganó el Premio Nobel de la Paz. Algunos asesores han advertido durante meses a Trump que Machado no era una apuesta segura y que no había sido puesta a prueba en el poder. Una fuente dijo a CNN que Trump nunca estuvo completamente convencido de Machado, aunque hubo conversaciones iniciales sobre cómo podría verse el país con ella al mando.

Pese a los intentos previos de Machado por acercarse a Trump, el presidente afirmó el sábado que ella carecía del “respect” (“respeto”) necesario para liderar Venezuela. En cambio, Trump dijo que Rodríguez —miembro de un régimen que Estados Unidos había calificado previamente de ilegítimo— mantendría el poder en Caracas mientras “does what we want” (“haga lo que queremos”), y prometió lanzar una segunda ronda de ataques si ella no accedía.

Más tarde ese mismo día, Rodríguez mostró pocas señales de someterse, al declarar que Maduro seguía siendo el jefe de Estado y al describir la operación estadounidense para capturarlo como una “barbarity” (“barbarie”).

Funcionarios estadounidenses interpretaron esos comentarios como dirigidos a una audiencia interna y, al parecer, no se mostraron particularmente preocupados porque ella estuviera rechazando públicamente las afirmaciones de Trump de que ahora estaba a cargo. El domingo, Rubio dijo que Estados Unidos juzgaría a Rodríguez por lo que haga de aquí en adelante, en lugar de sus declaraciones pasadas.

“Vamos a hacer una evaluación en base a lo que hagan, no a lo que digan públicamente en el intertanto, no a lo que sabemos que han hecho en el pasado en muchos casos, sino a lo que hagan hacia adelante”, dijo.

Rubio declinó entregar detalles sobre sus conversaciones con Rodríguez, pero dijo al programa “Meet the Press” de NBC que “esperamos ver más cumplimiento y cooperación de lo que estábamos recibiendo anteriormente”.

Dos exfuncionarios de alto rango del Departamento de Estado dijeron el sábado que Rodríguez probablemente solo habría hecho —o hará— un acuerdo con la administración Trump si este ofrecía protección a la dirigencia.

“Para Delcy, ella no va a poner la cabeza en el tajo y decir: ‘Córtenla’”, dijo un exfuncionario que la conoce. “Cualquier acuerdo que se haga tiene que hacerse de una manera que ofrezca algún grado de protección al liderazgo”. Este exfuncionario describió a Rodríguez como una “leftist muy comprometida” (“una izquierdista muy comprometida”) y dijo a CNN que no cree que los funcionarios que dedicaron su vida a la causa la abandonen tan fácilmente para convertirse en “lackeys” (“lacayos”).

“Yo pensaría que van a pedir muchas garantías”, dijo el funcionario, que no estaba autorizado para hablar oficialmente.

Todd Robinson, quien se desempeñó como embajador interino de Estados Unidos en Venezuela durante el primer mandato de Trump, dijo que Rodríguez podría aceptar un acuerdo con la administración con “la esperanza de que pueda quedarse y, de alguna manera, mantenerse a cargo del aparato político que existe allí”. Si no logra mantenerse en el poder, añadió Robinson, podría aceptar un acuerdo si este le permite “irse por sus propios medios con lo que hayan guardado en las cuentas bancarias que tienen fuera de Venezuela”.

“Creo que veremos si la vicepresidenta de Venezuela, que está sancionada por Estados Unidos y muchos otros países, que estaba alineada y fue escogida a dedo por Maduro, quiere pasar página”, dijo Cotton.

Un tema que no se mencionó —al menos por parte de Trump este fin de semana— fue si busca un retorno a la democracia en Venezuela, que durante años ha sido gobernada por regímenes autoritarios. Rubio dijo el domingo que Estados Unidos quiere ver una transición democrática en Venezuela, pero argumentó que la administración “necesita lidiar con la realidad inmediata”. Señaló que discutir un posible cronograma para elecciones en Venezuela era “prematuro”.

“Tenemos cosas de corto plazo que deben abordarse de inmediato. Todos queremos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia”, dijo en NBC.