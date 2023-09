(CNN) – El expresidente Donald Trump está pidiendo a la jueza Tanya Chutkan que se abstenga del caso de subversión electoral de 2020 en su contra presentado por el fiscal especial Jack Smith.

Trump, en un nuevo expediente judicial el lunes, señaló los comentarios que hizo Chutkan en casos que involucraron a los alborotadores del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

Trump argumentó que había “pocas dudas” de que miembros razonables del público pudieran “creer que ella ha prejuzgado tanto los hechos pertinentes a este caso como la supuesta culpabilidad del presidente Trump”.

“En una temporada política muy cargada, naturalmente todos los estadounidenses, y de hecho, el mundo entero, están observando de cerca estos procedimientos”, dijo. “Solo si este juicio es administrado por un juez que parece totalmente imparcial, podría el público aceptar el resultado como justicia”.

Chutkan, un designado por Barack Obama que fue asignado aleatoriamente al caso de Trump, ha hablado abiertamente durante mucho tiempo sobre los disturbios en el Capitolio, calificando la violencia como un asalto a la democracia estadounidense y advirtiendo sobre el peligro futuro de la violencia política. En repetidas ocasiones ha excedido lo que los fiscales han solicitado para las sentencias de prisión de los alborotadores condenados.

El juez también presidió un litigio civil relacionado con el 6 de enero de 2021, incluido un rechazo contundente de los intentos de Trump de impedir que el comité selecto de la Cámara que investigó el 6 de enero accediera a más de 700 páginas de registros de su Casa Blanca.

“Los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente”, escribió Chutkan en ese fallo.

La solicitud de Trump de que ella no supervise el caso penal en su contra es probablemente una batalla cuesta arriba, ya que fue presentada ante la propia Chutkan.

El primer ejemplo destacado por el equipo de Trump proviene de una audiencia de sentencia de octubre de 2022, en la que Chutkan dijo que “las personas que asaltaron ese Capitolio estaban allí por lealtad, por lealtad, a un hombre, no a la Constitución… Es una lealtad ciega a una persona que, por cierto, sigue libre hasta el día de hoy”.

Y en una audiencia de sentencia en diciembre de 2021, Chutkan le dijo a otro acusado de disturbios en el Capitolio que “las personas que lo exhortaron, lo alentaron y lo movilizaron para actuar y luchar no han sido acusadas”.

Y añadió: “La cuestión de quién ha sido acusado o no, no está ante mí. No tengo ninguna influencia sobre eso. Tengo mis opiniones, pero no son relevantes”.