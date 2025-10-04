Donald Trump celebra la respuesta de Hamás y exige a Israel detener los bombardeos en Gaza

La reacción del presidente estadounidense tomó por sorpresa a Benjamin Netanyahu y obligó a Israel a replantear su estrategia militar. El plan de Trump, elaborado con mediación de potencias árabes, busca poner fin a un conflicto que ya se extiende por casi dos años.

(CNN) — La Casa Blanca recibió este viernes una señal inesperada desde Medio Oriente: tras casi cinco días de silencio, Hamás respondió a la propuesta de 20 puntos del presidente Donald Trump destinada a poner fin a la guerra en Gaza.

La declaración del grupo islamista, aunque no significó un respaldo total al plan, fue acogida con entusiasmo por el mandatario estadounidense, que la compartió rápidamente en redes sociales (incluso cometiendo un error al atribuírsela a sí mismo) y la consideró un avance decisivo hacia un posible acuerdo.

Si bien Hamás evitó pronunciarse a favor de puntos clave, como la exigencia de desarme, la entrega de sus armas y su exclusión del futuro gobierno gazatí, sí manifestó su disposición a liberar a todos los rehenes que mantiene desde los atentados del 7 de octubre de 2023.

Para Trump, en tanto, fue motivo suficiente para dar por iniciada una nueva etapa del proceso de paz.

En una publicación en Truth Social, el presidente sostuvo que “Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida”, asegurando que el grupo “está listo para una paz duradera”.

La declaración fue emitida apenas una hora después de la respuesta de Hamás y antes de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pudiera pronunciarse oficialmente.

Poco después, Netanyahu declaró que Israel se preparaba para implementar “la primera fase del plan de Trump”, centrada en la liberación de rehenes, y subrayó que las acciones se realizarán “en plena cooperación” con Washington.

Sin embargo, fuentes israelíes revelaron que la postura del presidente estadounidense —especialmente su llamado a detener los ataques— tomó por sorpresa al gobierno de Jerusalén, que pretendía mantener la ofensiva mientras continuaban las negociaciones.

El giro de Trump marca la primera vez que exige abiertamente a Israel frenar sus operaciones militares en Gaza, un gesto que reconfigura el escenario político y diplomático.

Según medios estadounidenses, la decisión obligó al ejército israelí a suspender parte de sus bombardeos sobre la ciudad de Gaza, a pesar de su intención de negociar “bajo fuego”.

Mientras su enviado especial Steve Witkoff y su asesor y yerno Jared Kushner viajan a Egipto para afinar los detalles del acuerdo, el plan enfrenta escepticismo dentro del propio Partido Republicano.

El senador Lindsey Graham calificó la respuesta de Hamás como un “‘Sí, pero’ clásico”, señalando que el grupo busca mantener el control de Gaza y condicionar la liberación de rehenes a nuevas conversaciones.

Aun así, Trump mantiene un tono optimista.

En un mensaje grabado desde la Oficina Oval, aseguró que el mundo está “muy cerca de lograr la paz en Medio Oriente” y agradeció a Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Jordania por su mediación, aunque evitó mencionar a Netanyahu.

La relación entre ambos líderes ha sido cada vez más tensa desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero.

Las diferencias se profundizaron tras los ataques israelíes contra líderes de Hamás en Catar —que Washington consideró desestabilizadores— y las presiones del mandatario estadounidense para que Israel ponga fin a la guerra, la cual se acerca a su segundo año y ha erosionado el apoyo de parte de su base electoral.

El plan multipuntos de Trump —desarrollado en coordinación con sus asesores y con participación de varias potencias árabes— fue presentado tras semanas de negociaciones y resistencias.

Incluso Netanyahu debió modificar algunos puntos antes de aceptarlo, consciente de que el respaldo político y diplomático de Washington podría depender de ello.

Ahora, con Hamás mostrando señales de disposición al diálogo, la pelota queda en la cancha de Israel.