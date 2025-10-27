Donald Trump felicita a Javier Milei por la “aplastante victoria” de su partido en legislativas argentinas

El partido del mandatario, La Libertad Avanza (LLA), pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados y de 6 a 19 bancas en el Senado.

(EFE) – Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su par argentino, Javier Milei, por la “aplastante victoria” de su partido en las elecciones legislativas de Argentina.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él“, publicó Trump en la red Truth Social, mientras se encuentra de viaje rumbo a Japón.

El presidente argentino, Javier Milei, obtuvo este domingo un fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron obtener apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde diciembre de 2023.

El partido del mandatario, La Libertad Avanza (LLA), obtuvo más del 40% de los votos y aumentó de forma significativa su representación en el Congreso: pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados —sobre un total de 257— y de seis a 19 bancas en el Senado —sobre un total de 72—.

Milei y Trump se reunieron a mediados de octubre en Washington, cuando el estadounidense respaldó de manera explícita al líder argentino en la antesala de los comicios legislativos de este domingo.

Trump dijo entonces que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante “que una gran filosofía conquiste a un gran país”, y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

Milei agradeció a Trump la ayuda de su Gobierno, que ha comprado pesos y abierto una línea swap de divisas para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina por valor de hasta 20.000 millones de dólares.