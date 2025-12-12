Donald Trump dice que los ataques por tierra en Venezuela “van a empezar a suceder”

Consultado por CNN sobre si hay algo que Venezuela pueda hacer para prevenir eventuales ataques terrestres, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que estas acciones están dirigidas contra “personas horribles que están introduciendo drogas y matando a nuestra gente”.

(CNN) –El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que los ataques por tierra en Venezuela “van a empezar a suceder” y que “no vamos a permitir que destruyan a nuestra juventud”.

“Ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder”, dijo el presidente. “No vamos a permitir que esa gente destruya a nuestra juventud, destruya a nuestras familias”, agregó.

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca para obtener una aclaración sobre lo que quiso decir el presidente.

Al ser preguntado si hay algo que el país pueda hacer para prevenir posibles ataques terrestres, Trump respondió que no quería “decir eso”.

“No quiero decir eso, pero no se trata solo de ataques terrestres contra Venezuela, se trata de ataques terrestres contra personas horribles que están introduciendo drogas y matando a nuestra gente”, agregó el presidente.

Trump no quiso decir si EE.UU. confiscará más activos petroleros venezolanos

El presidente Donald Trump no quiso confirmar el viernes si Estados Unidos tiene la intención de confiscar más activos petroleros venezolanos, y en cambio, les dijo a los periodistas que no sería prudente revelar esa información.

“No sería muy inteligente de mi parte decirles eso”, declaró el presidente. “Estamos combatiendo el narcotráfico a niveles nunca antes vistos”.

Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra miembros de la familia de Nicolás Maduro y contra buques acusados ​​de transportar petróleo venezolano.

Trump continúa ejerciendo presión sobre el líder venezolano tras la incautación de un petrolero frente a las costas del país.

Con información de Samantha Waldenberg.