Donald Trump destaca la misión de EE.UU. contra los cárteles y advierte: “Los borraremos del mapa”

El mandatario de Estados Unidos, durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mencionó el despliegue militar en el Caribe “para destruir a los terroristas y las redes de narcotráfico de Venezuela lideradas por Nicolás Maduro”, subrayó.

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su discurso de este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para destacar la misión de su Gobierno contra los cárteles y grupos narcotraficantes en aguas de Latinoamérica.

“Recientemente hemos comenzado a utilizar el poder supremo de las fuerzas armadas de Estados Unidos para destruir a los terroristas y las redes de narcotráfico de Venezuela lideradas por Nicolás Maduro”, declaró Trump, al referirse al presidente de Venezuela.

El ejército estadounidense ha desplegado más de 4.000 infantes de marina y marineros en aguas de Latinoamérica y el Caribe como parte de la intensificación de la campaña para combatir a los cárteles de la droga.

Trump lanzó una advertencia a lo que describió como “todo terrorista que contrabandee drogas tóxicas a Estados Unidos”.

“Les advertimos que los borraremos del mapa”, declaró el presidente.

A principios de este mes, un ataque militar estadounidense mató a 11 personas en el Caribe, presuntamente vinculadas a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Trump afirmó que dicha organización, de Venezuela, “mutila y asesina con total impunidad”.

“Para proteger a nuestros ciudadanos, también he designado a múltiples cárteles de la droga despiadados…”, dijo Trump. Y añadió: “Prácticamente hemos detenido la entrada de drogas a nuestro país por mar. Las llamamos drogas acuáticas; matan a cientos de miles de personas”.

El viernes pasado, Trump anunció otro ataque militar letal contra un supuesto buque narcotraficante en aguas internacionales, que según él estaba afiliado a una organización terrorista designada.

Trump advierte a los países que se “irán al infierno” por sus políticas migratorias

En un discurso cada vez más evasivo, el presidente Donald Trump criticó las políticas migratorias de otros países y acusó a la ONU de “financiar un ataque contra los países occidentales” por parte de los migrantes.

“Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas. Tienen que acabar con él ya”, declaró Trump ante la Asamblea General. “Soy muy bueno en esto. Sus países se están yendo al infierno”.

Trump promocionó su propia campaña para frenar la migración, que, según él, sería prudente que los líderes extranjeros adoptaran.

De lo contrario, dijo, “sus países se arruinarán”.