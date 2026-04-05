Donald Trump confirma el rescate con vida de segundo tripulante desaparecido en Irán

El Ejército de Estados Unidos logró rescatar al segundo tripulante de un avión derribado en Irán el viernes 3 de abril. Respecto a su estado de salud, Donald Trump aseguró que "sufrió lesiones, pero está bien".

(CNN)- Un miembro de la tripulación estadounidense que se encontraba desaparecido, cuyo avión de combate fue derribado sobre Irán, ha sido rescatado por fuerzas de Estados Unidos, según informó el presidente Donald Trump en una publicación en Truth Social durante la madrugada del domingo.

“¡Lo tenemos! Mis compatriotas estadounidenses, durante las últimas horas, el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces en la historia del país, para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel altamente respetado, y me complace informarles que ahora se encuentra ¡SANO Y SALVO!“, escribió Trump.

Añadió que el miembro del servicio “sufrió lesiones, pero estará bien”.

La operación de alto riesgo comenzó el viernes, después de que un avión de combate F-15E Strike Eagle fuera derribado en la región. Otro miembro de la tripulación fue rescatado poco después del accidente y está recibiendo atención médica, según informó previamente CNN.