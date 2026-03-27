Donald Trump bromea con ser presidente de Venezuela: “Tal vez me postule contra Delcy”

El mandatario aseguró que la relación con Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro es "increíble" y que él es "la persona con mayor índice de aprobación" en el país sudamericano.

(EFE) – Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó con la posibilidad de presentarse a las elecciones en Venezuela contra la presidenta interina, Delcy Rodríguez, debido a la popularidad que tiene en ese país.

“Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy“, declaró durante una reunión en la Casa Blanca con su gabinete, provocando las risas de los presentes en el encuentro.

El mandatario hizo este comentario tras asegurar que la relación con Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero es “increíble” y que incluso él es “la persona con mayor índice de aprobación” en el país sudamericano.

El presidente aseguró además que Estados Unidos obtuvo 100 millones de barriles de petróleo venezolano en las dos primeras semanas tras la captura de Maduro y que tanto Estados Unidos como Venezuela “han ganado mucho dinero”.

Acto seguido, el secretario de Interior, Doug Burgum, quien estuvo recientemente en Caracas, aseguró que Trump es tan respetado y admirado en Venezuela que lo ven “como Simón Bolívar” y que cree que en el país caribeño van a erigirle una estatua.

En la misma reunión de gabinete, Trump dijo que Maduro, que enfrenta este jueves su segunda audiencia ante la Justicia en Nueva York, solo está siendo procesado por “una fracción” de los delitos que cometió y que habrá más juicios.

Este jueves está prevista la llegada a Washington de una delegación venezolana para preparar la reapertura de la embajada del país suramericano en Estados Unidos después de que ambas naciones restablecieran sus relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde 2019.