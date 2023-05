(CNN) – El expresidente Donald Trump apelará el fallo de US$ 5 millones que un jurado federal de Manhattan dictó a favor de la columnista E. Jean Carroll, luego de determinar que él la abusó sexualmente y la difamó.

Los abogados de Trump presentaron la notificación de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de EE.UU. este jueves, horas después de que el juez federal Lewis Kaplan presentara un fallo escrito en el que respaldó el veredicto del jurado y ordenó a Trump pagar a Carroll la suma total. Kaplan presidió el juicio civil en Nueva York.

Previamente, Trump había dado indicios de que planeaba apelar.

Carroll afirmó que Trump la violó en el vestidor de la tienda departamental de lujo Bergdorf Goodman de Nueva York en la primavera de 1996 y luego la difamó cuando negó su acusación, dijo que ella “no era su tipo” y sugirió que se inventó la historia para aumentar las ventas de su libro.

El jurado consideró que Trump era responsable de agresión sexual, que debía pagar unos US$ 2 millones a Carroll por la demanda de agresión civil y casi US$ 3 millones por daños y perjuicios tras haber probado su demanda de difamación contra él.

Aunque el jurado consideró que Trump había abusado sexualmente de ella, lo que era suficiente para considerarlo responsable de agresión, no determinó que Carroll hubiera probado la violación.

Trump negó todas las acusaciones de Carroll en su contra y calificó el veredicto del juicio civil de “vergüenza total”.

Como cualquier acusado en un caso civil, Trump no estaba obligado a comparecer ante el tribunal para el juicio o para cualquier procedimiento. Además, tenía derecho a no testificar en su propia defensa. No asistió al juicio y su equipo afirmó que el expresidente no podría tener un juicio justo en Nueva York.

Durante el juicio, Carroll reconoció que es una demócrata registrada y que piensa que Trump fue un presidente terrible, pero testificó que sus opiniones políticas no tienen nada que ver con su caso.

“No estoy ajustando cuentas políticas“, testificó Carroll. “Estoy ajustando una cuenta personal porque él me llamó mentirosa repetidamente y realmente ha diezmado mi reputación. Soy periodista: lo único que tengo que tener es la confianza de los lectores“.

El abogado de Trump, en su alegato final a principios de esta semana, dijo a los miembros del jurado que sabía que Trump era una figura divisiva, pero les dijo que eso no debería importar a la hora de llegar a un veredicto.

“La gente tiene sentimientos muy fuertes hacia Donald Trump. Eso es obvio”, dijo el abogado Joe Tacopina. “Hay un momento y un lugar secreto para hacerlo: se llama urna durante unas elecciones“.

El veredicto no tiene ningún efecto legal sobre la candidatura presidencial de Trump. El expresidente negó las acusaciones e hizo comentarios despectivos sobre Carroll poco más de 24 horas después de la conclusión del jurado durante un ayuntamiento de CNN en Nueva Hampshire.