Donald Trump anuncia alto al fuego con Irán: Se suspenderán los ataques por dos semanas

El presidente de Estados Unidos confirmó que suspenderá por dos semanas los ataques contra Irán, siempre y cuando este acepte "la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz".

(EFE/CNN Chile)– Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, decidió aplazar por dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz. Además, afirmó que ambas partes se comprometieron de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

“Tras mantener conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas“, publicó en Truth Social.

Recalcó que “¡Se tratará de un alto al fuego recíproco! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”.

Agregó que han “recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma”.