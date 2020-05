VIDEO RELACIONADO – Autoridades reciben insumos médicos desde China (14:09)

La administración Donald Trump está tratando de impulsar la ira internacional contra la represiva ley de derechos humanos de Hong Kong de China para reunir a los aliados detrás del enfoque agresivo de la Casa Blanca hacia Beijing.

Los funcionarios de la administración ven la agresión de China contra Hong Kong como un claro gancho para reclutar países que de otro modo han dudado en alienar a China, un epicentro de gran parte de las cadenas de suministro del mundo. Pero el esfuerzo está recibiendo un importante retroceso de los líderes empresariales en todo el país, con un hombre de negocios con vínculos con Estados Unidos y China que lo llama “aterrador”.

Según funcionarios de la administración y otras personas informadas sobre las discusiones, la Casa Blanca está considerando nuevas acciones para responder a Beijing luego de sus últimos intentos de subvertir las libertades restantes de Hong Kong y ponerlas bajo el control total de China.

Durante el último mes, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo lanzaron un ataque a todo gas sobre China por su manejo del brote de coronavirus y su incapacidad de proporcionar una advertencia lo suficientemente temprana sobre la posible propagación del virus más allá de su fronteras Pero el enfoque de la administración no ha recibido la aceptación total de los aliados que han sido reacios a reflejar el lenguaje bombástico de Trump, especialmente después de que la administración detuvo los fondos para la Organización Mundial de la Salud.

La acción sobre China es una de las áreas de discusión propuestas que la administración está tratando de abordar con los líderes en una cumbre del Grupo de los 7 el próximo mes, que Trump ha propuesto mantener en persona como una señal de que el mundo está en camino a la recuperación, dos funcionarios extranjeros dijeron. Sin embargo, no está claro cuántos líderes están dispuestos a asistir.

Acciones contra entidades gubernamentales

En su último movimiento para atacar a Beijing el viernes, la administración Trump anunció que está agregando 24 entidades del gobierno chino a la Lista de Entidades de Control de Exportaciones “por participar en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional o política exterior de los Estados Unidos”, según El Departamento de Comercio. La designación restringe en gran medida la capacidad de estas entidades para obtener tecnología estadounidense.

El creciente interés de Trump en una confrontación pública con China subraya sus prioridades cambiantes en medio de la posibilidad menguante de que la economía se recupere lo suficientemente temprano como para reforzar sus esfuerzos de reelección.

Los esfuerzos de la Casa Blanca se hacen eco de los del Capitolio, y los senadores republicanos y demócratas anunciaron que introducirían una legislación para imponer sanciones a los funcionarios chinos por violar la independencia de Hong Kong, después de que Beijing se movió para imponer una nueva ley de seguridad en la antigua colonia británica.

El proyecto de ley, que será presentado por el senador republicano Pat Toomey y el senador demócrata Chris Van Hollen, también impondría sanciones secundarias a los bancos que hacen negocios con entidades que violan la ley que garantiza la autonomía de Hong Kong.

El Senado también votó por unanimidad para exigir a las empresas chinas que cotizan en bolsa que abran sus libros, lo que daría a los reguladores estadounidenses una mayor supervisión financiera sobre ellos. Los legisladores y reguladores estadounidenses han buscado durante mucho tiempo más transparencia en las empresas chinas. Pero la aprobación del proyecto de ley coincide con otras medidas que la Casa Blanca ha tomado para aumentar la presión sobre Beijing.

Preocupaciones comerciales

Los ejecutivos con grandes empresas en ambos países están muy nerviosos por lo que sigue, lo que incluye la posibilidad de una confrontación militar, según el ejecutivo de negocios, que advirtió a Taiwán y Hong Kong que probablemente sean los próximos puntos críticos entre los dos países.

Esas preocupaciones se han dado cuenta en las últimas 36 horas después de que Beijing anunció el jueves que desempeñaría un papel más importante en la aplicación de las leyes de seguridad nacional de China en Hong Kong, semiautónoma. Pompeo condenó severamente la medida, subrayando que Estados Unidos está del lado de la gente de Hong Kong.

“En el peor de los casos: los Estados Unidos incitan a Taiwán a declarar su independencia. Es posible que China utilice la fuerza militar, y la pregunta es: ¿Estados Unidos defenderá a Taiwán?” dijo el ejecutivo de negocios.

El hecho de que Estados Unidos interfiera con Hong Kong y Taiwán “no es como que Trump le pida a China que compre más cosas, estos son asuntos no negociables”, razón por la cual ha habido una reacción negativa en los mercados, dijo el ejecutivo.

Trump y otros funcionarios de la administración han estado tratando de seguir una línea de condena a China y al mismo tiempo mantener intacta la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, no respondió directamente cuando Poppy Harlow de CNN lo presionó el viernes sobre si el acuerdo estaba “fuera de la mesa”. El presidente promocionó el acuerdo, que requiere que China compre USD$32 mil millones en productos agrícolas estadounidenses durante los próximos dos años, como un éxito que pudo lograr en parte debido a su fuerte relación con el líder chino Xi Jinping.

Pero a medida que la incapacidad de China para cumplir su compromiso en virtud del acuerdo se vuelve cada vez más probable, Trump no ve ninguna ventaja a corto plazo para adoptar un enfoque políticamente correcto de China. El presidente, que una vez le dijo a los funcionarios dentro de su administración que tomaran una respuesta mesurada a la agresión de China en Beijing, ahora lo ve como una oportunidad para confrontar a la superpotencia global antes de las elecciones de noviembre.

Han surgido otros signos de un enfrentamiento en el edificio. Esta semana, la administración Trump anunció que había aprobado una posible venta de armas por valor de USD$180 millones a Taiwán, una medida que seguramente enojará a Beijing, que ve a Taiwán como una provincia separatista que se reunificará con el continente algún día y nunca ha renunciado al uso de fuerza para poner a la isla autónoma bajo su control.

Tensiones militares

Durante las últimas semanas, los buques de la Armada de los EE.UU. y los bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea también han emprendido misiones destinadas a enviar un mensaje muy público de que el ejército de los EE.UU. tiene la intención de mantener una presencia en la región y tranquilizar a los aliados. La Flota Navy Pacific dio el paso inusual de anunciar que todos sus submarinos en la región estaban realizando operaciones en el mar “en apoyo de una región libre y abierta del Indo-Pacífico en medio de la pandemia causada por el coronavirus”, un movimiento visto por Beijing como amenazando sus controvertidas pretensiones de autoridad sobre el Mar del Sur de China.

El viernes, el Pentágono confirmó dos encuentros recientes entre las fuerzas militares estadounidenses y chinas que los Estados Unidos consideraron inseguros. Los incidentes involucraron aviones chinos que interceptaron aviones estadounidenses y un buque de guerra chino que realizaba “maniobras inseguras y poco profesionales cerca” del destructor de misiles guía USS Mustin.

Trump no se opone ideológicamente a China, señaló el ejecutivo de negocios, “pero considera que culpar a China por la pandemia de coronavirus es un camino para la reelección ganadora. Los halcones de China en el Congreso y dentro de la Casa Blanca están explotando esa oportunidad en este momento”.

Sobre el tema de las acciones chinas, es probable que EE.UU. y China lleguen a un acuerdo que permita a las empresas chinas abrir sus libros, por lo que no interrumpe la capacidad de las empresas chinas que cotizan en las bolsas de los EE.UU. de permanecer en esas bolsas, dijo el ejecutivo.

“No es probable que China tome represalias por este problema en particular porque cualquier cosa que haga en realidad podría terminar dañando la capacidad de las empresas chinas para acceder a los mercados de capital globales”, dijo el ejecutivo de negocios. “El gobierno chino no quiere dispararse en el pie”.

“El tema es el sentimiento: el proyecto de ley del Senado de los Estados Unidos es un tiro cruzado por parte de los políticos estadounidenses que dice que las empresas chinas no son bienvenidas en los mercados de capitales de los Estados Unidos“.

