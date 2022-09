Para las 11:00 horas de este martes está programado que el presidente Gabriel Boric debute y realice su primer discurso ante la septuagésimo séptima sesión de la Asamblea General de la Naciones Unidas.

En su arribo al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (Estados Unidos), el mandatario fue recibido por la embajadora chilena ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Paula Narváez.

El presidente Gabriel Boric es recibido en el Aeropuerto Internacional JFK en Nueva York por la embajadora chilena ante la ONU Paula Narváez. Este martes a las 11 hr de Chile interviene ante Asamblea de Naciones Unidas

Tras participar en la Parada Militar 2022, el mandatario manifestó que “el mundo está muy expectante respecto al proceso que ha vivido Chile”, ante lo cual adelantó: “Lo que yo pretendo hacer en Naciones Unidas es dar cuenta en qué momento estamos, el resultado del plebiscito y el proceso constituyente”.

“Es importante hacerse cargo de la decisión del pueblo de Chile ante la comunidad internacional”, agregó.

Presidente Gabriel Boric llega a Nueva York junto a Irina Karamanos para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Los recibe la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez

Agenda del presidente

A las 13:00 horas, el presidente se reunirá con la presidenta de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen, y a las 15:00 horas con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

En el viaje a Estados Unidos, el mandatario fue acompañado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández; la ministra del Medio Ambiente, María Heloísa Rojas; y la coordinadora sociocultural de la Presidencia (primera dama), Irina Karamanos.

El jefe de Estado sostendrá importantes reuniones con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del Chile a nivel internacional, algunas de ellas con destacados líderes como los presidentes de Francia y del Gobierno Español, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, respectivamente; la primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

De hecho, en la jornada del miércoles Boric y Sánchez encabezarán la conmemoración organizada por el gobierno español por el quincuagésimo aniversario del histórico discurso del ex presidente Salvador Allende ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En la instancia también participarán la ministra Fernández y la senadora del Partido Socialista (PS) Isabel Allende.

Durante su estadía, el mandatario participará en instancias para promover la inversión en el país y abordar el escenario económico mundial actual, como una sesión de trabajo con empresarias y empresarios en la sede del Council of the Americas, donde estará presente su CEO, Susan Segal. En esa misma línea, sostendrá bilaterales con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y con el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass.

Finalmente, el presidente será el orador principal del foro organizado por el programa de líderes mundiales de la Universidad de Columbia The New Chilean Politics and its Regional Implications, donde abordará el ciclo político reciente que vive el país.