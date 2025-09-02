“Su decisión fue irresponsable”: Diputada Mónica Arce tras muerte de su hermano en el Monumental durante el Superclásico

La parlamentaria también cuestionó la seguridad del recinto y la falta de suspensión del partido tras el accidente, además de denunciar la ausencia de contacto con su familia por parte de la administración del estadio y el club.

Este martes, la diputada independiente Mónica Arce habló públicamente sobre la muerte de su hermano menor, Sergio Arce Romero, quien falleció el pasado domingo tras caer desde la techumbre del Estadio Monumental durante el Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile.

La parlamentaria expresó su profunda tristeza y manifestó que la familia está de luto por esta tragedia. Sin embargo, Arce no solo se enfocó en el dolor personal, sino que también cuestionó duramente las circunstancias que permitieron que su hermano accediera a un lugar tan peligroso dentro del estadio.

“Mi familia está muy afectada. Hemos reflexionado y coincidimos en que la decisión de mi hermano fue, a lo menos, irresponsable. Sabemos que pudo incluso haber afectado a otras personas”, reconoció, según recogió Meganoticias.

Además, destacó que Sergio era un joven trabajador y tranquilo, y un fanático apasionado del club, pero que esta fue “la única mala decisión que tomó en su vida, y le costó la vida”.

El llamado sobre seguridad de la parlamentaria

Arce también hizo un llamado a la administración del estadio y a las autoridades a revisar las medidas de seguridad en recintos deportivos.

“No puede ser que un hincha tenga acceso a poder subirse al techo de un estadio o de un recinto. Eso no debería ser posible”, afirmó.

Criticó además la falta de reacción tras el accidente, señalando que no entendía cómo no se suspendió el partido después del incidente.

“Nos parece una decisión al menos cuestionable que el partido no se haya detenido, más aún cuando ya han ocurrido situaciones previas que terminaron con la muerte de otros hinchas”, agregó.

Por último, la diputada desmintió que la familia haya recibido algún tipo de contacto o apoyo por parte de la administración del estadio o el club.