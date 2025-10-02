Durante día más importante para el judaísmo: Mortal ataque con atropellos y apuñalamiento se registra en sinagoga en Inglaterra

El gobierno británico calificó el hecho como un acto terrorista y anunció un refuerzo inmediato de la seguridad en sinagogas de todo el país, en medio de un alarmante aumento del antisemitismo.

(CNN) – Al menos dos fieles judíos murieron y varios más resultaron heridos en un ataque con un auto y un apuñalamiento a las afueras de una sinagoga en la ciudad inglesa de Manchester durante Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien regresó anticipadamente al Reino Unido desde Dinamarca para presidir una reunión de emergencia, condenó el ataque y advirtió que el odio “está aumentando una vez más y Gran Bretaña debe derrotarlo una vez más”.

Utilizó su discurso para tranquilizar a la comunidad judía británica y prometió hacer “todo” lo que esté a su alcance para garantizar su seguridad, empezando por “una presencia policial más visible que proteja a su comunidad”.

Las autoridades del Reino Unido anunciaron mayores medidas de seguridad en las sinagogas de todo el país después de que la policía declarara un incidente terrorista, en el contexto del aumento del antisemitismo y otras formas de odio religioso en todo el mundo tras los ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamás y la guerra de Israel en Gaza.

Esto es lo que sabemos sobre el sospechoso, la violencia y lo que puede suceder después.

Qué pasó

Oficiales armados llegaron rápidamente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el suburbio de Crumpsall, en Manchester, después de recibir una llamada de un miembro del público a las 9:31 am hora local (4:31 am ET) del jueves, dijo la policía de la ciudad.

Un coche atropelló a varios ciudadanos y un miembro del equipo de seguridad frente a la sinagoga fue apuñalado, según un comunicado de la Policía del Gran Manchester. El presunto agresor, identificado por la policía como Jihad Al-Shamie, de 35 años, también murió tras ser abatido por agentes de armas.

El jefe de policía del Gran Manchester, Sir Stephen Watson, declaró que el atacante llevaba un chaleco que parecía un artefacto explosivo. Posteriormente, la policía confirmó a CNN que el artefacto no era viable y añadió que no podía proporcionar más detalles.

Un video que circula en las redes sociales y geolocalizado por CNN parece mostrar a policías armados gritando instrucciones a transeúntes y fieles dentro de la sinagoga mientras apuntan con sus armas a una persona que yacía en el suelo.

La policía inició una investigación y declaró un “incidente terrorista”, dijo el jefe de la policía antiterrorista del Reino Unido, el comisionado adjunto Laurence Taylor, a los periodistas en una conferencia de prensa el jueves.

La policía del Gran Manchester había declarado PLATO, una palabra clave nacional utilizada cuando la policía despliega oficiales armados en toda la fuerza en la escena de un ataque, según entiende CNN.

Surgieron fotos de equipos de rescate vestidos con chalecos reflectantes, fieles conmocionados y líderes religiosos abrazándose cerca de la sinagoga. Testigos presenciales y residentes locales recordaron escenas de helicópteros sobrevolando el lugar mientras los servicios de emergencia acudían al lugar.

“Es simplemente horrible”, declaró Olivia Gold, residente cerca de la sinagoga, a la agencia de noticias PA Media. “Somos una comunidad tranquila, déjennos en paz. No queremos nada de esto”.

¿Quién es el sospechoso?

La policía antiterrorista del Reino Unido identificó al sospechoso como Jihad Al-Shamie, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria, aunque dijo que “aún no se ha realizado una identificación formal”.

La policía afirmó que, según la información disponible, Al-Shamie no había sido remitido al programa Prevent del Ministerio del Interior británico. Este programa es un pilar fundamental de la estrategia británica para combatir el terrorismo.

Además de Al-Shamie, la policía dijo que otros tres sospechosos, dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60, están bajo custodia y han sido arrestados “bajo sospecha de comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo”.

Un video obtenido por CNN muestra a la policía arrestando a dos hombres a menos de un cuarto de milla de la sinagoga.

En el video, se ven varios vehículos policiales estacionados en una tranquila calle residencial de la ciudad del norte de Inglaterra. Un agente de policía es escoltado fuera de una casa, esposado, mientras que otra persona, también esposada, aparece de pie en la calle.

¿Por qué es importante el momento?

El ataque en Manchester cayó en Yom Kippur, el Día de la Expiación , cuando las sinagogas están particularmente llenas y los congregantes se reúnen para realizar largos servicios, pidiendo perdón a Dios y a los demás.

Los fieles celebran la ocasión absteniéndose de comer y beber. No se bañan, no usan zapatos de cuero ni joyas de oro, y no mantienen relaciones íntimas conyugales.

Los fieles de Crumpsall tenían previsto reunirse el jueves para el Shacharis, el servicio de oración matutino, a las 9:00 a. m., hora local (4:00 a. m., hora del este) en la sinagoga Heaton Park. En total, los organizadores de la sinagoga habían programado siete eventos, incluyendo un servicio para niños a las 12:15 p. m., hora local.

Los políticos europeos condenaron el momento del ataque y advirtieron contra un clima de antisemitismo cada vez más grave en Gran Bretaña y otros lugares durante los últimos dos años.

Los fieles se reúnen cerca de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el norte de Inglaterra, después de un ataque con un coche y un apuñalamiento en el día más sagrado del calendario judío. Phil Noble/Reuters

Según Community Security Trust, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo proteger al pueblo judío británico del terrorismo y el antisemitismo, en 2024 se produjeron más de 3.500 episodios de sentimiento antijudío y el año anterior se registraron más de 4.000.

Entre enero y julio de 2025, la organización benéfica registró más de 1.500 incidentes antisemitas, el segundo total más alto jamás reportado en los primeros seis meses de cualquier año.

¿Cómo respondieron los legisladores y los líderes religiosos?

Políticos, alcaldes y líderes británicos de partidos de derecha, centro e izquierda expresaron sus condolencias tras el ataque. Otros anunciaron el despliegue de más efectivos policiales frente a las sinagogas, incluso en Londres, la capital británica.

Starmer dijo que el atacante de la sinagoga de Manchester tenía como objetivo a “los judíos porque son judíos” y agregó que el Reino Unido debe derrotar este odio creciente.

“Hoy, en Yom Kippur, el día más sagrado para la comunidad judía, un individuo vil cometió un ataque terrorista que atacó a los judíos porque son judíos y atacó a Gran Bretaña por nuestros valores”, dijo el primer ministro en una conferencia de prensa.

“Si bien este no es un odio nuevo, es algo con lo que los judíos siempre han vivido, debemos ser claros: es un odio que está aumentando una vez más y Gran Bretaña debe derrotarlo una vez más”, agregó.

Dos importantes organizaciones judías del Reino Unido dijeron que el ataque era “lamentablemente algo que temíamos que ocurriera” debido al creciente antisemitismo en el país.

“Hacemos un llamamiento a todos aquellos en posiciones de poder e influencia para que tomen las medidas necesarias para combatir el odio contra el pueblo judío, y trabajaremos con las autoridades en una serie de medidas adicionales para proteger a nuestra comunidad en los próximos días”, decía una declaración conjunta del Consejo de Liderazgo Judío y la Junta de Diputados de Judíos Británicos.

La líder de la oposición, Kemi Badenoch, condenó el ataque “vil y repugnante”. “Sé que muchos en nuestra comunidad judía se sentirán conmocionados. Merecen saber que no están solos”, declaró la diputada del Partido Conservador en una publicación en X.

El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, habló del miedo entre los residentes locales . «Obviamente, lo que todos queremos reconocer es cómo se siente la gente de nuestra comunidad judía en este momento», declaró a BBC Radio Manchester.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también denunció el ataque “violento” en una publicación en X. “Mis condolencias están con todos los afectados en el día más sagrado del calendario judío, Yom Kipur”, dijo. “Londres está dispuesto a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance”.

El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña se sintieron profundamente conmocionados y entristecidos por el ataque a la sinagoga. «Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este terrible incidente y agradecemos enormemente la rápida actuación de los servicios de emergencia», declaró el rey en un comunicado.

El Consejo Musulmán de Gran Bretaña, que defiende a varias mezquitas y organizaciones musulmanas del Reino Unido, condenó “inequívocamente” el “acto de violencia”.

CNN contactó al rabino jefe de Gran Bretaña, Ephraim Mirvis, para solicitarle comentarios.

Starmer llegó a Londres a última hora de la tarde, hora local, el jueves, para celebrar una cumbre liderada por el comité COBRA del gobierno del Reino Unido, un grupo interdepartamental convocado en situaciones de emergencia nacional, informó la agencia de noticias PA Media.

Los actos de violencia masiva son raros en Gran Bretaña.

Sin embargo, exprimeros ministros han presidido reuniones similares en el pasado, después de atrocidades particularmente letales, incluido el ataque terrorista del Puente de Westminster en 2017, el ataque terrorista del Manchester Arena varios meses después y el ataque terrorista del Puente de Londres en 2019.