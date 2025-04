“Día de la ruina”: The Economist destroza a Donald Trump y lo acusa de cometer el error económico más perjudicial de la era moderna

Este pasado miércoles se realizó el denominado “Día de la liberación“, en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de aranceles a países con los que comercia.

En medio de las críticas transversales que ha recibido la medida, The Economist dio a conocer su portada en la que critica duramente al mandatario estadounidense.

Donald Trump has committed the most profound, harmful and unnecessary economic error in the modern era. Almost everything he said—on history, economics and the technicalities of trade—was utterly deluded https://t.co/AU4XjT1mpT pic.twitter.com/2a8G4JP3Et

— The Economist (@TheEconomist) April 3, 2025