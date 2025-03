“¿Cuál es el delito que cometí?”: Expresidente Duterte fue detenido por crímenes contra la humanidad

Considerado por varios como el "Trump de Asia", el expresidente filipino fue detenido a raíz de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre la brutal represión que mató a miles de personas; muchas de ellas hombres jóvenes de barrios marginales empobrecidos.

(CNN) – El expresidente Rodrigo Duterte fue arrestado por el gobierno filipino el martes después de decir que recibió una orden de la Corte Penal Internacional (CPI) acusándolo de crímenes contra la humanidad.

Duterte ha sido investigado por la CPI por su brutal represión antidrogas durante su mandato que mató a más de 6.000 personas según datos policiales, aunque observadores independientes creen que el número de ejecuciones extrajudiciales podría ser mucho mayor.

Duterte, de 79 años, fue detenido en medio de escenas caóticas en el aeropuerto principal de la capital, Manila, después de regresar a Filipinas desde Hong Kong el martes.

La oficina de Interpol en Manila recibió “la copia oficial de la orden de arresto de la CPI” el martes por la mañana, según un comunicado de la Oficina de Comunicaciones Presidenciales.

“A su llegada (de Duterte), el Fiscal General presentó una notificación a la CPI para una orden de arresto contra el expresidente por crímenes contra la humanidad”, señala el comunicado, añadiendo que Duterte se encuentra actualmente bajo custodia de las autoridades.

Duterte cuestionó la base de la orden judicial.

“¿Cuál es la ley y cuál es el delito que cometí?”, dijo en un video publicado en línea por su hija Verónica “Kitty” Duterte.

CNN se comunicó con Interpol y la CPI para solicitar comentarios.

Algunos comentaristas lo habían calificado anteriormente como el “Trump de Asia” debido a su estilo de liderazgo poco ortodoxo y su retórica grandilocuente, pero Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de librar una guerra contra las drogas y los traficantes de drogas en la nación del sudeste asiático.

La brutal represión que siguió mató a miles de personas; muchas de las víctimas eran hombres jóvenes de barrios marginales empobrecidos, muertos a tiros por la policía y pistoleros rebeldes como parte de una campaña para perseguir a los traficantes.

El derramamiento de sangre provocó una investigación de la CPI y una investigación de un mes de duración en la Cámara de Representantes, así como una investigación separada del Senado dirigida por el primo del actual presidente.

Duterte ha negado repetidamente la ejecución extrajudicial de presuntos sospechosos de tráfico de drogas, aunque también admitió abiertamente haber ordenado a la policía disparar a los sospechosos que se resisten al arresto.

Duterte retiró a Filipinas de la CPI, pero bajo el mecanismo de retiro de la CPI, el tribunal mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos durante el período de membresía de un estado, en este caso, entre 2016 y 2019, cuando se hizo oficial la retirada de Filipinas.

Mientras tanto, el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., elegido en 2022, ha indicado que Duterte podría ser entregado a la corte, informó Reuters.

“Nuestros agentes del orden están preparados para cumplir lo que dicta la ley, si es necesario entregar una orden de arresto debido a una solicitud de Interpol”, dijo el lunes a periodistas la subsecretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Claire Castro, según Reuters.

En el evento del domingo en Hong Kong, Duterte arremetió contra la CPI en medio de especulaciones de que el organismo mundial emitiría una orden de arresto en su contra por su papel en la ofensiva contra las drogas.

“Según mis propias noticias, tengo una orden judicial… de la CPI o algo así”, dijo Duterte a sus partidarios en Hong Kong.

“¿Qué hice mal? Hice todo lo que pude en mi tiempo para que haya un poco de tranquilidad y paz en la vida de los filipinos”.

En respuesta a los informes de que el expresidente estaba detenido, su ex portavoz Harry Roque dijo: “La orden de arresto no tiene fundamento porque se emitió en un momento en el que ya no somos miembros de la CPI”.

“Lo que está sucediendo ahora es una detención ilegal”, dijo Roque en una transmisión en vivo en Facebook. “No hemos visto la orden de arresto de la policía ni de Interpol”.

Pero grupos de derechos humanos acogieron con satisfacción la detención de Duterte e instaron a Filipinas a entregar al expresidente a la CPI.

La detención de Duterte “es un paso fundamental para la rendición de cuentas en Filipinas”, afirmó Bryony Lau, subdirectora de Human Rights Watch para Asia. “Su arresto podría acercar a las víctimas y a sus familias a la justicia y enviar el claro mensaje de que nadie está por encima de la ley”.

Guerra contra las drogas

Antes de convertirse en presidente, Duterte sentó las bases de su sangrienta guerra contra las drogas, que enfrentó a la policía, armada impunemente, contra los consumidores de drogas, los pequeños traficantes y los capos.

Como alcalde de la ciudad de Davao, una metrópolis de 1,5 millones de habitantes en la isla sureña de Mindanao, Duterte se ganó una reputación nacional durante dos décadas por su enfoque sensato frente al crimen.

Abogó por una línea dura contra los criminales y afirmó haber reducido drásticamente las tasas de delitos violentos de Davao, que eran altas hasta entonces. Pero junto con esta reputación vinieron las acusaciones de que estaba vinculado a ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por un grupo de justicieros bien coordinado.

En su último discurso de campaña antes de las elecciones de 2016, le dijo a la multitud que “olvidaran las leyes de los derechos humanos”.

“Si llego al palacio presidencial, haré exactamente lo que hice como alcalde. Ustedes, traficantes de drogas, atracadores y holgazanes, mejor que se vayan. Porque como alcalde, los mataría”, dijo Duterte.

Como presidente, Duterte adoptó el mismo estilo retórico sin filtros que exhibió durante la campaña electoral. Poco después de asumir el cargo, se refirió al entonces presidente estadounidense Barack Obama como un “hijo de puta”, aunque luego se disculpó y dijo que se refería a un periodista.

A pesar de su frágil salud y de la amenaza inminente de una orden de arresto de la CPI, Duterte se registró en octubre para postularse a la alcaldía de su ciudad natal del sur. La medida fue vista ampliamente como un intento de fortalecer su dinastía política golpeada por el escándalo en medio de un amargo enfrentamiento entre su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, y Marcos Jr.