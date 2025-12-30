Detienen a exministro boliviano en un aeropuerto cuando intentaba viajar a Chile

El arresto ocurrió cuando Eduardo Del Castillo se negó a someterse a "una inspección protocolar de documentación y equipaje".

(EFE) – Este martes, el excandidato presidencial y exministro de Gobierno (Interior) de Bolivia Eduardo del Castillo fue detenido en un aeropuerto en la región oriental de Santa Cruz, cuando intentaba viajar a Chile, por presunta “obstrucción a la Policía”.

El arresto ocurrió esta madrugada, cuando Del Castillo preveía viajar junto a su familia y se negó a someterse a “una inspección protocolar de documentación y equipaje” en el aeropuerto internacional de Viru Viru, el principal del país, dijo al canal estatal Bolivia TV el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

Según Justiniano, junto a Del Castillo también fue detenido otro ciudadano, por los mismos motivos, e indicó que ambos mostraron “una conducta obstructiva y de desobediencia a la autoridad”.

“Esto se registró en el área de preembarque cuando ambos ciudadanos impidieron el normal desarrollo de los procedimientos de seguridad, generaron interferencia en el embarque de pasajeros y un retraso a un vuelo internacional”, precisó el viceministro.

Ante “la reiterada negativa de cumplir las órdenes legales y conforme a procedimiento“, ambos fueron trasladados a la oficina central de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz “para fines investigativos, respetando en todo momento sus garantías y derechos constitucionales”, agregó Justiniano.

Al llegar a esas oficinas policiales, Del Castillo dijo escuetamente a los medios: “Son temas políticos, todos lo saben; lo lamentable de todo esto fue que yo estaba con mi hija”.

El viceministro Justiniano aseguró que “la ley es igual para todos” y que cualquier persona puede ser sometida a una inspección en un aeropuerto, por lo que “ninguna persona está por encima de estos controles que están hechos para proteger la seguridad colectiva”.

Justiniano sostuvo que los agentes que detuvieron a la exautoridad “actuaron con firmeza, legalidad y transparencia” y, según dijo, garantizaron el cumplimiento de las normas “sin ningún tipo de privilegio ni excepciones”.

Abogado de profesión, Del Castillo, de 37 años, fue ministro de Gobierno en la Administración de Luis Arce (2020-2025), desde noviembre de 2020 hasta mayo de este año, cuando renunció al puesto para postular a la Presidencia por el entonces gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

La decisión de Arce de mantenerlo como ministro contra viento y marea fue una de las causas de la fragmentación del MAS, pues el expresidente y exlíder de ese partido Evo Morales (2006-2019) pidió constantemente, aunque sin éxito, su remoción, con acusaciones sobre todo de una supuesta protección al narcotráfico.

La gestión ministerial del abogado también fue duramente criticada por la entonces oposición, que en su momento le cuestionó por la actuación de la Policía para reprimir cualquier protesta contraria al Gobierno de Arce y por la forma en que fueron detenidos líderes opositores por la crisis de 2019, que para el MAS fue un “golpe de Estado” contra Morales.

En las elecciones generales del 17 de agosto, Del Castillo acabó entre los últimos lugares con el 3,16%, un porcentaje con el que apenas logró conservar vigente al partido político MAS.