Destitución de Boluarte genera reacción moderada en mercados peruanos ante transición constitucional

El sol peruano registró una depreciación del 0,12% y la bolsa retrocedió levemente tras la sucesión presidencial de José Jerí, aunque analistas prevén un impacto limitado gracias al marco institucional.

El Congreso peruano destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, quien enfrentaba crecientes cuestionamientos por su manejo de la seguridad ciudadana. José Jerí, presidente del Legislativo, asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional, convirtiéndose en el encargado de conducir al país hacia las elecciones generales de abril de 2026.

Los mercados reaccionaron con moderación ante el cambio de gobierno. La moneda peruana se depreció 0,12% frente al dólar, cotizándose en 3,4340 soles, mientras el índice bursátil MSCI Perú retrocedió 0,55%. Los analistas atribuyeron esta volatilidad inicial a la incertidumbre política, pero destacaron la contención de la reacción gracias al marco constitucional.

Análisis del contexto económico

Según reportó La Tercera, Daniel Velandia de Credicorp Capital señaló que “no esperamos un impacto significativo en el mercado dado que el proceso electoral de 2026 se mantiene encaminado”. La economía peruana opera en un entorno de inflación controlada, con el Banco Central manteniendo su tasa de interés en 4,25% tras un aumento interanual de precios de solo 1,4% en septiembre.

Emanoelle Santos de XTB Latam precisó que el impacto bursátil resultó “relativamente contenido”, indicando que los inversionistas ya anticipaban escenarios de inestabilidad política. La atención se concentra ahora en la capacidad del nuevo gobierno para conformar un gabinete que mitigue el malestar social y mantenga la gobernabilidad.