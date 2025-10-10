Mundo Gobierno de Perú

Destitución de Boluarte genera reacción moderada en mercados peruanos ante transición constitucional

Por CNN Chile

10.10.2025 / 15:07

{alt}

El sol peruano registró una depreciación del 0,12% y la bolsa retrocedió levemente tras la sucesión presidencial de José Jerí, aunque analistas prevén un impacto limitado gracias al marco institucional.

El Congreso peruano destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, quien enfrentaba crecientes cuestionamientos por su manejo de la seguridad ciudadana. José Jerí, presidente del Legislativo, asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional, convirtiéndose en el encargado de conducir al país hacia las elecciones generales de abril de 2026.

Los mercados reaccionaron con moderación ante el cambio de gobierno. La moneda peruana se depreció 0,12% frente al dólar, cotizándose en 3,4340 soles, mientras el índice bursátil MSCI Perú retrocedió 0,55%. Los analistas atribuyeron esta volatilidad inicial a la incertidumbre política, pero destacaron la contención de la reacción gracias al marco constitucional.

Análisis del contexto económico

Según reportó La Tercera, Daniel Velandia de Credicorp Capital señaló que “no esperamos un impacto significativo en el mercado dado que el proceso electoral de 2026 se mantiene encaminado”. La economía peruana opera en un entorno de inflación controlada, con el Banco Central manteniendo su tasa de interés en 4,25% tras un aumento interanual de precios de solo 1,4% en septiembre.

Emanoelle Santos de XTB Latam precisó que el impacto bursátil resultó “relativamente contenido”, indicando que los inversionistas ya anticipaban escenarios de inestabilidad política. La atención se concentra ahora en la capacidad del nuevo gobierno para conformar un gabinete que mitigue el malestar social y mantenga la gobernabilidad.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Cultura Charly García: estrena “In the City” junto a Sting en una histórica colaboración
Chile es reconocido como Mejor Destino de Cruceros del Mundo en prestigiosos World Travel Awards
Corte rechaza recurso de amparo de defensa de Jadue que buscaba extender investigación: Ratificó 60 días de indagatoria
Destitución de Boluarte genera reacción moderada en mercados peruanos ante transición constitucional
Condenan a colegio por obligar a apoderado a pagar colegiatura anual pese a que hija se fue en junio: Se aplicó millonaria multa
Las reacciones que generaron los dichos de Matthei sobre un eventual gobierno de Kast l CNN Prime