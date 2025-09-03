Desfile militar en China: Xi Jinping se encuentra por primera vez con Kim Jong Un y Vladimir Putin

El presidente de China, Xi Jinping, encabezó el tradicional desfile militar. Esta edición destacó por la presencia del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y del mandatario de Rusia, Vladimir Putin, quienes se reunieron por primera vez en el marco del evento.

(CNN )— Acabamos de ver una de las imágenes más destacadas del día: el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, caminando junto al presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Para Kim, este es un momento especialmente importante, que lo devuelve a un lugar de honor.

El trío de líderes estrechó la mano de veteranos chinos de la Segunda Guerra Mundial y luego ocupó su lugar en el centro de la reunión en la Plaza de Tiananmén.

Estas imágenes de Xi y Kim llaman la atención porque las relaciones entre Corea del Norte y China parecían haberse enfriado a medida que Pyongyang se acercaba a Moscú. Kim y Putin se convirtieron en aliados cercanos, ya que Rusia aceptó militares y artillería norcoreana para la guerra en Ucrania.

El “Año de la Amistad” en 2024, que conmemora 75 años de relaciones diplomáticas entre China y Corea del Norte, pareció, para observadores externos, bastante frío.

Aunque Putin visitó Pyongyang en 2024 y firmó un tratado de defensa mutua con Kim, no hubo visitas de alto nivel entre los líderes de China y Corea del Norte durante el año de la amistad.

Por eso, cuando supimos que Xi invitó personalmente a Kim a la ceremonia de hoy, todos nos preguntamos: “¿Dónde estará Kim? ¿Cómo será recibido?”

Lo que vemos hoy confirma que Xi considera a Kim un socio clave en un orden mundial dispuesto a desafiar a Occidente. Kim no está al margen, sino en el centro.

Xi, Kim y Putin caminan juntos en un nuevo capítulo, los tres unidos en el mismo escenario por primera vez, sin señales de que vayan a distanciarse diplomática o militarmente en el corto plazo.

Xi dice que el mundo debe elegir “entre la paz y la guerra” en desfile al que asistieron Putin y Kim

El presidente de China, Xi Jinping, advirtió que el mundo necesitaba “elegir entre la paz y la guerra” mientras presidía un desfile militar al que asistieron el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, quienes entre ambos están librando una guerra en Ucrania.

“Hoy, la humanidad nuevamente tiene que elegir entre la paz y la guerra, el diálogo y la confrontación”, dijo Xi, sin dar más detalles ni citar ejemplos concretos.

También destacó el papel de China en la Segunda Guerra Mundial, diciendo: “El pueblo chino, con un gran sacrificio nacional, hizo importantes contribuciones para salvar la civilización humana y salvaguardar la paz mundial”.

“La historia nos recuerda que el destino de la humanidad está estrechamente vinculado”, añadió.

“Solo tratándonos como iguales, viviendo en armonía y apoyándonos mutuamente, todos los países y naciones pueden mantener la seguridad común, eliminar las causas profundas de la guerra y evitar la repetición de tragedias históricas”.

Xi dice que China “nunca se deja intimidar por ningún matón” mientras las fuerzas armadas desfilan por Beijing

El presidente de China, Xi Jinping, dijo a miles de militares reunidos que China no sería intimidada por ningún país, mientras Beijing mantiene disputas con Washington sobre comercio, tecnología y otros temas, y Xi busca crear una alternativa al orden global liderado por Estados Unidos.

“La nación china es una gran nación que nunca se deja intimidar por ningún matón”, dijo Xi antes del desfile militar, que ahora recorre el centro de Beijing.

“En el pasado, cuando enfrentamos luchas cruciales entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el progreso y la reacción, el pueblo chino se unió para derrotar al enemigo”, afirmó.

Aunque no mencionó países u oponentes específicos, las autoridades chinas han criticado a menudo a Estados Unidos como un matón y han condenado lo que llaman “hegemonía occidental”.

Contexto: un principio clave del mandato de Xi ha sido su promesa de restaurar la grandeza del país, revirtiendo el “siglo de humillación” durante el cual la dinastía Qing y luego la República de China fueron sometidas por potencias extranjeras, perdiendo territorios como Hong Kong, Manchuria y gran parte de Shanghái, convertidos en colonias y concesiones.

La respuesta de Xi a la llamada hegemonía occidental es construir un nuevo orden mundial, un esfuerzo que quedó claramente expuesto hoy mientras él y otros líderes autoritarios recelosos de Washington —incluidos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un— caminaron juntos en una contundente demostración de poder.