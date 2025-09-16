Desestiman cargos de asesinato relacionado con terrorismo contra Luigi Mangione, acusado de matar a CEO, Brian Thompson

El joven de 27 años aún enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte del director ejecutivo de UnitedHealthcare, y podría ser condenado a cadena perpetua si es hallado culpable.

(CNN) – Un juez de Nueva York desestimó el martes dos cargos de asesinato relacionados con el terrorismo contra Luigi Mangione , al considerar que son “legalmente insuficientes”, aunque el joven de 27 años todavía enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare.

La defensa de Mangione había argumentado que los cargos de asesinato en primer grado en apoyo de un acto de terrorismo y de asesinato en segundo grado como delito de terrorismo debían ser desestimados porque los delitos de terrorismo tal como se definen en la legislación del estado de Nueva York se refieren a ataques contra múltiples civiles, no a un tiroteo contra un solo individuo.

El juez Gregory Carro concedió su solicitud, escribiendo en su decisión del martes que la evidencia no establecía que el asesinato de Brian Thompson en Manhattan el año pasado tuviera como objetivo coaccionar o intimidar a una población civil, ni influenciar al gobierno.

“Si bien el Pueblo pone gran énfasis en el motivo ‘ideológico’ del acusado, no hay ninguna indicación en el estatuto de que un asesinato cometido por razones ideológicas (en este caso, el aparente deseo del acusado de llamar la atención sobre lo que percibía como desigualdades o codicia dentro del sistema de atención médica estadounidense), encaje dentro de la definición de terrorismo sin establecer el elemento necesario de una intención de intimidar o coaccionar”, escribió Carro en su decisión de desestimar los dos cargos relacionados con el terrorismo.

Si bien el asesinato en segundo grado es técnicamente menos grave que los cargos estatales más importantes anteriores contra Mangione, aún enfrenta una posible condena de 25 años a cadena perpetua si es declarado culpable. Y el fallo del martes no modificó el caso federal por asesinato en su contra, por el cual el Departamento de Justicia planea solicitar la pena de muerte.

Un portavoz del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo a CNN que la oficina respetaba la decisión del tribunal “y procederá con los nueve cargos restantes”, incluido el asesinato en segundo grado.

El fallo de Carro se produjo justo cuando Mangione compareció ante un tribunal de Manhattan, donde fue llevado vistiendo un mono beige, con las muñecas y los tobillos esposados, en previsión de escuchar la decisión del juez sobre varias mociones de la defensa destinadas a detener o retrasar el procesamiento de Mangione en el estado de Nueva York.

Además de sus argumentos contra los cargos relacionados con el terrorismo, la defensa de Mangione había buscado desestimar por completo su acusación de asesinato porque enfrenta cargos federales por el mismo asesinato, un argumento que el juez rechazó en su fallo del martes por considerarlo prematuro.

El juez también dictaminó que los fiscales de Manhattan no podrán utilizar ninguna prueba obtenida de Aetna. Los abogados de Mangione argumentaron que los historiales médicos de su cliente se obtuvieron indebidamente de la aseguradora.

Finalmente, Carro programó una audiencia para evaluar otra solicitud de la defensa de suprimir las pruebas incautadas al momento de su arresto y las declaraciones que hizo a las autoridades. La audiencia sobre este asunto se celebrará el 1 de diciembre, casi un año después de que, según la fiscalía, Mangione disparó mortalmente a Thompson mientras el ejecutivo se dirigía a un hotel donde se celebraba la conferencia anual de inversores de UnitedHealthcare en Midtown Manhattan.

La persecución que siguió, que duró varios días, captó la atención nacional cuando los investigadores compartieron detalles de los presuntos escritos de Mangione y las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer” escritas en balas y casquillos de bala encontrados en la escena.

El tiroteo fue parte de una oleada de ataques con motivaciones políticas en todo Estados Unidos, incluido el asesinato la semana pasada del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario en Utah.

Los partidarios acudieron en masa a las audiencias judiciales de Mangione, a menudo vistiendo ropa verde y portando carteles, y el martes no fue diferente.

Varias docenas de personas hicieron fila frente al juzgado penal de Manhattan con la esperanza de entrar a la audiencia. Un grupo de manifestantes también se congregó para mostrar su apoyo a Mangione, incluyendo a una mujer vestida de verde de pies a cabeza, con una camiseta estampada con la cara de Luigi, el personaje del videojuego “Super Mario Bros.” de Nintendo.

Al enterarse de la noticia de que se habían retirado los cargos de terrorismo, la multitud que se encontraba frente al juzgado estalló en vítores. Los abogados de Mangione, Karen y Marc Agnifilo, agradecieron brevemente a los manifestantes tras la audiencia del martes.

Mangione ha recaudado más de 1,2 millones de dólares en una campaña de recaudación de fondos online desde su arresto en diciembre pasado, donde las donaciones pueden ser tan pequeñas como 5 dólares.

Cargos de terrorismo en cuestión

Mangione fue acusado por un gran jurado de Manhattan en diciembre pasado de 11 cargos, incluyendo asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado como delito de terrorismo, junto con otros cargos de armas y falsificación.

El cargo de asesinato en primer grado alegaba que había asesinado al ejecutivo “como consecuencia de un acto de terrorismo”, que se define legalmente como la intención de intimidar o coaccionar a la población civil o a una unidad gubernamental.

Los escritos recuperados de la mochila de Mangione durante su arresto “dejan claro que el Sr. Mangione no buscaba aterrorizar a ninguna comunidad”, escribieron sus abogados. Mangione nunca divulgó sus escritos privados, que abordan sus opiniones sobre la atención médica e incluyen una carta dirigida al FBI, lo que, según sus abogados, demuestra que no pretendía intimidar a la población.

También culparon a las autoridades por filtrar sus escritos y llamarlos “manifiesto”.

Esto habría sido un presunto asesinato de un hombre a las afueras de un hotel. En cambio, la policía filtró lo escrito en las balas; filtró los presuntos escritos del Sr. Mangione; y los calificó de manifiesto, un término sinónimo de terrorismo. Nada de esto fue obra del Sr. Mangione. Fueron las fuerzas del orden las que crearon el ambiente de terrorismo en torno a este presunto crimen y quienes ahora buscan culpar al Sr. Mangione por la histeria y el miedo que generaron.

Los fiscales afirmaron en su escrito de respuesta que el asesinato planificado por parte de Mangione de Thompson, director ejecutivo de la mayor aseguradora médica del país, con quien no tenía ninguna conexión personal, tenía como objetivo “transmitir violentamente un mensaje social y político al público en general”. También señalaron el temor que sintieron algunos empleados de UnitedHealthcare tras el asesinato de Thompson.

Sin embargo, Carro dictaminó que los empleados de una empresa no constituían una “población civil” según lo descrito en la ley estatal. También señaló que la fiscalía federal no había acusado a Mangione de delitos de terrorismo, a pesar de que la ley federal “sirvió de modelo” para la ley del estado de Nueva York.

“Si bien el acusado claramente expresaba animadversión hacia la UHC y la industria de la salud en general, de ello no se desprende que su objetivo fuera ‘intimidar y coaccionar a la población civil’”, escribió Carro, “y, de hecho, no se presentó ninguna prueba de tal objetivo”.

Los abogados de Mangione aún no han dicho si buscarán basarse en una defensa psiquiátrica.

La defensa citó doble enjuiciamiento

El juez también encontró el martes que los procesos estatales y federales gemelos contra Mangione aún no presentaban una violación de la cláusula de doble enjuiciamiento de la Constitución, que los abogados de Mangione habían citado en un intento por lograr que se desestimaran los cargos estatales.

Los abogados de Mangione afirmaron que era inaudito e insostenible que Mangione se defendiera en ambos casos simultáneamente. La moción de la defensa para desestimar la acusación citó procesos anteriores de autores de tiroteos masivos de alto perfil en los que los fiscales estatales se remitieron a sus homólogos federales o se negaron a añadir cargos estatales.

Los funcionarios federales y estatales han dicho que el caso del estado se tratará primero, a lo que sus abogados se han opuesto firmemente porque la posible pena es “menos grave” que la sentencia de muerte federal que enfrenta.

La moción de la defensa acusó a la fiscalía de distrito y a los fiscales federales de “conspirar para obstruir la capacidad del Sr. Mangione de defenderse significativamente”.

Carro no se dejó convencer. En su fallo del martes, el juez citó un precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos que establece que un mismo delito puede ser procesado por “dos soberanos” y escribió que la solicitud del acusado de desestimación basada en la doble incriminación era prematura.

El juez también desestimó la solicitud de la defensa de Mangione de que permitiera que el caso federal de pena de muerte se tramitara primero. Argumentaron que una condena en un proceso muy publicitado podría imposibilitar la constitución de un jurado imparcial en un juicio federal posterior.

Los fiscales se mostraron reacios a la supuesta preocupación de la defensa por la publicidad, y señalaron el sitio web de Mangione, actualizado periódicamente sobre el caso y mantenido por su equipo de defensa, y la página de donaciones GiveSendGo.

Carro indicó que esperaba que el caso estatal durara aproximadamente dos meses y escribió que cualquier temor de que el caso estatal perjudicara el juicio federal de Mangione era “meramente especulativo”, y señaló que podrían pasar varios años antes de que el caso federal llegue a juicio.

Cuando Mangione comparezca de nuevo ante el tribunal en diciembre, este escuchará la solicitud de la defensa de suprimir cualquier prueba encontrada en la mochila, incluyendo el arma, el cargador cargado y sus escritos, que revelan el razonamiento detallado de Mangione antes del tiroteo, según un expediente judicial previo. También solicitaron suprimir cualquier declaración que Mangione hiciera a las autoridades tras su arresto el 9 de diciembre en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, hasta el 19 de diciembre, fecha en que fue extraditado a Nueva York.

Los fiscales de Manhattan habían defendido las acciones y dijeron que están abiertos a la solicitud de la defensa para que Carro celebre audiencias sobre si esas declaraciones y los materiales recuperados de su mochila deberían mantenerse fuera de su juicio.