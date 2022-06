Este martes se concretó una tercera jornada de búsqueda del periodista británico Dom Phillips y del experto de la agencia gubernamental de asuntos indígenas de Brasil (FUNAI) Bruno Araújo Pereira, realizada por El Comando Militar de la Amazonia, quienes se declararon desaparecidos en la región de Atalaia do Norte, un municipio del estado de Amazonas, desde el domingo por la mañana.

Tanto la familia de los desparecidos como las comunidades con quienes trabajaban, se encuentran angustiados y expectantes a cualquier avance, ya que La Unión de los Pueblos Indígenas de Vale do Javari (UNIVAJA) entregó dos declaraciones importantes para el caso: ambas personas habían recibido anteriormente amenazas de muerte en terreno, por parte de madereros y mineros ilegales que intentan invadir las tierras de grupos indígenas aislados para su explotación, y ambos también conocían la zona por expediciones anteriores, según consignó CNN en Español.

Phillips y Pereira realizaban un viaje al Valle de Javari, debido a que se encuentran escribiendo un libro sobre la preservación del Amazonas. Su ruta los últimos días que tuvieron contacto fue llegar el viernes al Lago del Jabaru, cerca del río Ituí, ya que el periodista visitaría el lugar para realizar entrevistas a indígenas. Sin embargo, según declaró UNIVAJA, el domingo ambos debían regresar a la ciudad de Atalaia do Norte cerca de las 9 am, posterior a una parada en la comunidad de São Rafael, debido a que Bruno tendría una reunión con una persona de la comunidad apodada Churrasco. Por lo que su último paradero conocido fue a las 7 am en São Rafael. Al inicio de la tarde, un primer equipo de búsqueda de Univaja salió de Atalaia do Norte, pero no obtuvo resultados, consignó Agencia Brasil.

El sector donde se están realizando las búsquedas es un objetivo frecuente de invasiones, por parte de grupos mineros ilegales que operan en el amazonas y se enfrentan a comunidades indígenas que defienden el territorio. Además esta zona, es el lugar del amazonas donde se encuentran la mayor cantidad de comunidades indígenas no contactadas.

“Aventura no recomendable”

Al ser consultado por la desaparición, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó de “aventura no recomendable” a la expedición del periodista británico y el especialista brasileño, incluso afirmó que podrían “haber sido ejecutados”, debido al tipo de embarcación y la región en la que se desplazaban, declaró el mandatario en una entrevista a la cadena SBT News.

La desaparición de ambas personas se da en un sector de la amazonía que vive una compleja alza de violencia en los últimos tiempos, debido a la presencia de mineros, cazadores y pescadores ilegales, según consignó Ámbito.