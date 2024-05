Estas son las demandas contra el rapero Sean “Diddy” Combs por conducta sexual inapropiada, tráfico de personas y otros delitos

El magnate de la música enfrenta múltiples demandas civiles desde noviembre de 2023 por conductas sexuales inapropiadas y otras actividades ilegales. Combs, que desde un inicio ha negado las acusaciones y ha llegado a calificarlas como una "caza de brujas", pidió disculpas públicas a mediados de mayo, cuando CNN publicó un video registrado por la cámara de seguridad un hotel de 2016, en el que se le observaba empujando, arrastrando y pateando a una de sus exparejas.

(CNN) — Incluso antes de que las fuerzas del orden allanaran sus casas, el rapero, productor y empresario Sean “Diddy” Combs se enfrentaba a un sinfín de problemas legales.

Desde noviembre de 2023, ha tenido que hacer frente a múltiples demandas civiles en las que se le acusa de una serie de conductas sexuales inapropiadas y otras actividades ilegales. Uno de esos casos ya se ha resuelto, pero los demás siguen activos.

Varias de las demandas alegan que la conducta indebida fue grabada en vídeo. Además, algunas se presentaron al amparo de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, que estableció el plazo de un año para que las víctimas adultas presenten una demanda contra sus presuntos agresores y las instituciones que los acogieron, independientemente de la prescripción. Este plazo finalizó el 24 de noviembre de 2023.

Las autoridades registraron los domicilios de Diddy el 25 de marzo pasado, debido a que es objeto de una investigación federal llevada a cabo por un equipo del Departamento de Seguridad Nacional que se ocupa de los delitos de trata de seres humanos, según un alto funcionario de las fuerzas de seguridad federales informado de la investigación. La investigación tiene su origen en muchas de las acusaciones de agresión sexual presentadas en las demandas civiles, según una segunda fuente policial familiarizada con los registros.

El abogado del magnate de la música, Aaron Dyer, emitió un comunicado en el que calificaba los registros de “uso excesivo de la fuerza de nivel militar”.

“Esta emboscada sin precedentes -emparejada con una presencia mediática avanzada y coordinada- conduce a un juicio precipitado y prematuro del señor Combs y no es más que una caza de brujas basada en acusaciones sin fundamento formuladas en demandas civiles”, dijo.

“No ha habido ningún hallazgo de responsabilidad penal o civil con ninguna de estas acusaciones. El Sr. Combs es inocente y seguirá luchando cada día para limpiar su nombre”.

He aquí un análisis más detallado de cada una de las demandas, lo que alegan y cómo ha respondido Diddy.

Ventura contra Combs

Lo esencial: Casandra Ventura, la cantante de R&B conocida como Cassie, que anteriormente mantuvo una relación amorosa con Diddy, presentó una demanda federal en el Distrito Sur de Nueva York el 16 de noviembre de 2023 contra Diddy y las empresas Bad Boy Records, Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises, Epic Records y Doe Corps. 1-10.

Las acusaciones: Ventura alegó que fue violada y sometida a años de abusos violentos por parte de Diddy. En la demanda, se le acusa de tráfico sexual, trata de personas, agresión sexual, violencia de género, acoso sexual, discriminación por género y ambiente de trabajo hostil.

La demanda describe específicamente un altercado en el pasillo de un hotel alrededor de marzo de 2016, en el que Diddy “la agarró”, la golpeó y le lanzó jarrones de cristal.

La respuesta de Diddy: El abogado Ben Brafman dijo en una declaración enviada por correo electrónico a CNN a través del publicista de Diddy: “El señor Combs niega vehementemente estas acusaciones ofensivas e indignantes”.

El comunicado continuó así: “Durante los últimos 6 meses, el Sr. Combs, ha estado sometido a la persistente demanda de la Sra. Ventura de 30 millones de dólares, bajo la amenaza de escribir un libro perjudicial sobre su relación, que fue rechazada inequívocamente como un chantaje descarado. A pesar de retirar su amenaza inicial, la Sra. Ventura ha recurrido ahora a presentar una demanda plagada de mentiras infundadas y escandalosas, con el objetivo de manchar la reputación del Sr. Combs y buscar un día de pago”.

En mayo de 2024, CNN publicó el video de la cámara de vigilancia de un hotel de 2016 en el que Combs agarraba, empujaba, arrastraba, pateaba a Ventura y le lanzaba un objeto en el pasillo de un hotel. Después, Diddy publicó un vídeo disculpándose, diciendo “Mi comportamiento en ese vídeo es inexcusable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese vídeo”.

En qué punto se encuentra el caso: La demanda se resolvió “amistosamente” justo un día después, dijeron ambas partes. “La decisión de llegar a un acuerdo en una demanda, especialmente en 2023, no es en modo alguno una admisión de haber obrado mal”, dijo Brafman.

Dickerson-Neal contra Combs

Lo esencial: Joi Dickerson-Neal presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Nueva York el 23 de noviembre contra Diddy, Bad Boy Entertainment, que opera como Bad Boy Records, y Combs Enterprises LLC.

Las acusaciones: Dickerson-Neal acusó a Diddy de drogarla y agredirla sexualmente en 1991, cuando era una estudiante de la Universidad de Syracuse y había tenido una aparición junto a Combs en un vídeo musical. También alegó que fue víctima de “porno venganza”, afirmando que él filmó la agresión y se la mostró a otras personas.

La respuesta de Diddy: Un portavoz dijo que las acusaciones son “inventadas y no creíbles”, añadiendo que la medida es “puramente un robo de dinero”.

“Esta demanda de última hora es un ejemplo de cómo se le puede dar la vuelta a una ley bien intencionada», dijo el portavoz. “El señor Combs nunca la agredió, y ella implica a empresas que no existían”.

En qué punto se encuentra el caso: En abril, los abogados de Diddy y de los demás implicados pidieron al tribunal que desestimara parte de la demanda, negando las acusaciones y alegando que ciertas acusaciones contra Combs «se presentaron en virtud de estatutos que no existían en el momento en que se produjo la supuesta conducta indebida» y, por tanto, no podían revivirse en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos.

Gardner contra Combs

Lo esencial: En una demanda presentada ante el Tribunal Supremo de Nueva York el 23 de noviembre y en una demanda enmendada el 12 de marzo, Liza Gardner demandó a Diddy, Aaron Hall, MCA Inc, MCA Music Entertainment Group, Geffen Records, Universal Music Group NV, John y Jane Does 1-10 y ABC Corps. 1-10.

Las acusaciones: Gardner acusó a Combs y Aaron Hall, miembro del grupo de R&B Guy, de agresión y asalto sexual en 1990, cuando ella tenía 16 años.

Acusó que, después de que le dieran bebidas alcohólicas, Diddy la obligó a mantener relaciones sexuales y Hall la inmovilizó y la forzó a hacerlo. Al día siguiente, Diddy la agredió y la asfixió hasta que se desmayó, afirma la demanda.

La respuesta de Diddy: En diciembre, Diddy hizo una publicación en Instagram en la que negaba las acusaciones.

“Ya es suficiente. Durante las últimas dos semanas, me he sentado en silencio y he visto cómo la gente intentaba asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado”, dijo. “Se han hecho acusaciones repugnantes contra mí por parte de individuos que buscan un día de pago rápido. Permítanme ser absolutamente claro: yo no he hecho ninguna de las cosas horribles de las que se me acusa. Lucharé por mi nombre, por mi familia y por la verdad”.

CNN se ha puesto en contacto con Hall para que haga comentarios. Aún no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.

En qué punto se encuentra el caso: Los abogados de Gardner han pedido que se abandone voluntariamente el caso y se vuelva a presentar en el tribunal estatal de Nueva Jersey, donde supuestamente se produjo la agresión. Los abogados de UMG y de las demás compañías discográficas también han pedido que el proceso sea desestimado, argumentando que las demandas han «prescrito» y que «son deficientes desde el punto de vista jurídico”.

Jane Doe contra Combs

Lo esencial: Una mujer de identidad anónima, utilizando el nombre Jane Doe, presentó una demanda federal en el Distrito Sur de Nueva York el 6 de diciembre contra Diddy, Harve Pierre, un tercer agresor no identificado, Daddy’s House Recordings Inc. y Bad Boy Entertainment Holdings Inc. Doe presentó una demanda modificada el 29 de marzo.

Las acusaciones: Doe acusó a Diddy, Pierre y una tercera persona de tráfico sexual y violación en grupo en 2003, cuando era una estudiante de secundaria de 17 años.

La respuesta de Diddy: En los documentos presentados ante el tribunal, Diddy negó formalmente las acusaciones y dijo al tribunal que la demanda debía desestimarse porque la “decisión de la mujer de esperar más de dos décadas para presentar su denuncia le ha perjudicado”, porque ha “perdido la capacidad de defenderse plena y justamente”. También argumentó que las pruebas pueden ahora “no estar disponibles, haberse perdido o estar comprometidas” y que “la identificación, disponibilidad y recuerdos de los testigos están probablemente comprometidos debido al sustancial paso del tiempo”.

Pierre, ex presidente de Bad Boy Records, presentó una respuesta de 15 páginas en la que pedía al tribunal que desestimara la demanda. Dijo que «nunca participó en la agresión sexual de la demandante ni presenció que nadie más agrediera sexualmente a la demandante».

Daddy’s House Recordings Inc. y Bad Boy Entertainment Holdings Inc. también han presentado mociones pidiendo al tribunal que desestime el caso.

En qué punto se encuentra el caso: Los abogados de Diddy, Daddy’s House y Bad Boy Entertainment han presentado una moción para desestimar la demanda, diciendo que el caso era «infundado y prescrito.»

Lil Rod contra Combs

Los fundamentos: Rodney Jones, productor musical y camarógrafo conocido como Lil Rod, presentó una demanda federal en el Distrito Sur de Nueva York el 26 de febrero contra Diddy y otros demandados. La demanda se volvió a presentar el 4 de marzo, y el 25 y el 27 de marzo se presentaron propuestas de enmienda.

Las acusaciones: La demanda acusa específicamente a Diddy de chantaje, agresión sexual y tráfico sexual en 2022 y 2023 mientras Jones trabajaba en el álbum más reciente de Diddy, Love. Jones también alega que Combs no le compensó por su trabajo de producción musical.

Además, la demanda acusa a Cuba Gooding Jr. de agresión sexual y hace referencia a varias otras celebridades por nombre y descripción.

Respuesta de Diddy: El abogado de Diddy negó las acusaciones, calificándolas de falsas.

“Su imprudente mención de hechos que son pura ficción y que sencillamente no ocurrieron no es más que un intento transparente de acaparar titulares. Tenemos pruebas abrumadoras e irrefutables de que sus afirmaciones son mentiras”, dijo el abogado Shawn Holley.

El abogado de Gooding no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

En qué punto se encuentra el caso: Algunos de los acusados pidieron que se desestimara el caso. Posteriormente, Jones solicitó su sobreseimiento voluntario y el tribunal ordenó su retirada del caso.

O’Marcaigh contra Christian y Sean Combs

Lo esencial: Grace O’Marcaigh, que trabajó como tripulante y camarera en un yate alquilado por Diddy y su familia en diciembre de 2022, nombró a Sean Combs y a su hijo Christian Combs en una demanda presentada el 4 de abril en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Las acusaciones: Christian Combs es acusado de agresión sexual en la demanda. Su padre está acusado de responsabilidad de las premisas y ayudar e instigar a su hijo.

En la demanda se alega que la experiencia en el yate “se vendió como una sana excursión familiar”, pero se convirtió en un “ambiente hedonista”, en el que a menudo subían a bordo presuntas prostitutas y otros famosos.

En la madrugada del 28 de diciembre, Christian Combs presionó a O’Marcaigh para que bebiera un chupito de tequila y poco después la agredió, dice la demanda. O’Marcaigh cree que el tequila, que según ella Christian Combs llevó a bordo, podía estar mezclado con drogas, según la demanda.

En el yate, Christian Combs “acorraló” a O’Marcaigh en una habitación y “se volvió físico y extremadamente agresivo”, afirma la demanda. La supuesta agresión sexual sólo cesó cuando otro empleado del yate entró en la habitación.

En qué punto se encuentra el caso: Aaron Dyer, abogado de Combs y su hijo, dijo en un comunicado que la demanda contiene “mentiras fabricadas y hechos irrelevantes”.

En qué punto se encuentra el caso: Dyer dijo que buscará “desestimar esta escandalosa demanda”.

McKinney contra Combs

Lo esencial: Crystal McKinney, exmodelo y ganadora del concurso Misión Modelo 1998 de MTV, presentó el 21 de mayo una demanda federal en el Distrito Sur de Nueva York contra Combs, Bad Boy Records y Sean John Clothing LLC, y Universal Music Group Inc.

Las acusaciones: En la demanda, McKinney afirmaba que fue “drogada y agredida sexualmente” por Combs en 2003, cuando tenía 22 años, tras un evento de la Semana de la Moda Masculina en Nueva York.

Demandó a los acusados por violación de la Ley de Protección de Víctimas de Violencia de Género de Nueva York.

Respuesta de Diddy: CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Combs, Bad Boy Records, Sean John Clothing LLC y Universal Music Group Inc. para pedirles comentarios.

En qué punto se encuentra el caso: Los demandados aún no han respondido a la demanda, según el expediente judicial.

Lampros contra Combs

Lo esencial: April Lampros, que conoció a Diddy en 1994, cuando estudiaba en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, presentó una demanda ante el Tribunal Supremo del condado de Nueva York el 23 de mayo contra Combs y otras entidades y personas anónimas.

Las acusaciones: Lampros acusó a Combs de cuatro casos de agresión sexual desde mediados de la década de 1990 hasta principios de la década de 2000. La demanda acusa además al magnate del rap de agresión, asalto, imposición negligente de angustia emocional y violación de la ley de protección de las víctimas de violencia de género.

Respuesta de Diddy: Diddy no ha respondido directamente a las acusaciones.

En qué punto se encuentra el caso: El documento aún no ha sido revisado por el secretario del condado.