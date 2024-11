Defensa acusa a Alberto Fernández de violar la orden de restricción

Según CNN, que tuvo acceso a la causa a través de una fuente, la abogada de la expareja del presidente de Argentina acudió a la justicia para denunciar que Fernández le envió a la exprimera dama mensajes "perturbadores".

(CNN en Español) – Se dio a conocer un nuevo episodio en el marco por la investigación de violencia de género que enfrenta el expresidente de Argentina Alberto Fernández.

La abogada de la ex primera dama Fabiola Yáñez, Mariana Gallego, acudió a la justicia para realizar una presentación en la que acusa a Fernández de enviar mensajes “perturbadores” a su cliente, pese a que tiene prohibido por la Justicia comunicarse con ella, según informa a CNN una fuente con acceso a la causa.

Según se desprende de la información, Gallego presentó una denuncia ante el juez Julián Ercolini en la que acusa a Fernández de haber enviado a su expareja supuestos mensajes de texto.

Tras darse a conocer la primera denuncia, Fernández rechazó las acusaciones en una entrevista con el diario El País de España.

En la conversación, Fernández habló de frecuentes discusiones con Yáñez durante los cuatro años que convivieron en la casa presidencial de Olivos, pero negó que él la hubiera violentado físicamente.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer (…) He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la Justicia y que la Justicia resuelva”, explicó en la entrevista.

Tras esta nueva presentación judicial, el juez Ercolini exigió al exmandatario dejar de contactarse con Yáñez o sus familiares y cesar “todo acto de intimidación directa o indirecta”.

CNN intenta contactarse con los abogados de ambas partes pero aún no obtuvo respuesta.