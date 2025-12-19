Declaran culpable a hombre de drogar, violar y filmar a su esposa inconsciente durante años en Alemania

El brutal caso ha sido comparado con el juicio de Dominique Pelicot en Francia.

(CNN) — Un hombre alemán fue declarado culpable de drogar, violar y filmar a su esposa inconsciente durante años, en un caso que ha sido comparado con el juicio de Dominique Pelicot en Francia.

El conserje escolar de 61 años fue declarado culpable de abusar de su esposa dentro de la casa de la pareja, filmarlo y luego compartirlo en línea sin el conocimiento de la víctima.

Fue condenado el viernes a ocho años y seis meses de prisión tras un juicio en un tribunal de Aquisgrán, en el oeste de Alemania. El tribunal declaró que se puede presentar un recurso contra la sentencia en el plazo de una semana.

El veredicto llega exactamente un año después de que el francés Pelicot, quien durante casi 10 años solicitó a decenas de desconocidos en una sala de chat la violación y el abuso de su entonces esposa, Gisèle, fuera declarado culpable de violación con agravantes. Otros 49 hombres fueron declarados culpables de violación o agresión sexual en ese caso.

Esta es una noticia de último momento y se actualizará…