Dalái Lama niega vínculo con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en documentos desclasificados

Su nombre aparece en 169 ocasiones al revisar los denominados archivos de Epstein.

La oficina del Dalái Lama negó de rotundamente el posible vínculo con Jeffrey Epstein, luego de que su nombre apareciera mencionado en los recientes documentos judiciales desclasificados en Estados Unidos asociados al caso del fallecido empresario.

Según reportes, el líder espiritual tibetano figura en decenas de referencias dentro de correos electrónicos y agendas de 2012, en los cuales Epstein habría intentado coordinar encuentros o asistir a eventos en los que estuviera presente. Su nombre aparece mencionado hasta 169 veces.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la oficina portavoz del Dalái Lama indicó: “Algunos informes recientes de prensa y publicaciones en redes sociales sobre los “archivos Epstein” intentan vincular a Su Santidad el Dalai Lama con Jeffrey Epstein”.

“Podemos confirmar inequívocamente que Su Santidad nunca se ha reunido con Jeffrey Epstein ni ha autorizado ninguna reunión o interacción con él en su nombre”, concluyó el comunicado.