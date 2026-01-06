Cuba identifica a los 32 militares caídos en operación de EE.UU. que capturó a Maduro

Mundo Venezuela

Entre los fallecidos, la mayoría del Ministerio del Interior, se cuentan dos coroneles, un teniente coronel y cuatro mayores, según la prensa estatal cubana.

(EFE) – El gobierno cubano reveló las identidades de los 32 militares que murieron durante los ataques estadounidenses en Venezuela que culminaron con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

La lista, publicada por la prensa estatal, incluye a dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y tres capitanes del Ministerio del Interior (Minint), además de nueve soldados en reserva de las Fuerzas Armadas.

Una pérdida estratégica y económica

El militar más joven tenía 26 años y el de mayor edad 67. Cuba declaró dos días de duelo nacional y afirmó que los soldados “cayeron tras una férrea resistencia en combate directo”. La revelación confirma indirectamente que cubanos integraban el primer círculo de seguridad personal de Maduro, algo que ambos gobiernos nunca habían admitido.

La muerte de estos efectivos representa también un golpe económico para La Habana, que no solo pierde un aliado político clave en Caracas, sino también los vitales envíos de petróleo venezolano que luego revendía para obtener divisas, esenciales para su colapsada economía.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

