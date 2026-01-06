Cuba identifica a los 32 militares caídos en operación de EE.UU. que capturó a Maduro

(EFE) – El gobierno cubano reveló las identidades de los 32 militares que murieron durante los ataques estadounidenses en Venezuela que culminaron con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

La lista, publicada por la prensa estatal, incluye a dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y tres capitanes del Ministerio del Interior (Minint), además de nueve soldados en reserva de las Fuerzas Armadas.

Una pérdida estratégica y económica

El militar más joven tenía 26 años y el de mayor edad 67. Cuba declaró dos días de duelo nacional y afirmó que los soldados “cayeron tras una férrea resistencia en combate directo”. La revelación confirma indirectamente que cubanos integraban el primer círculo de seguridad personal de Maduro, algo que ambos gobiernos nunca habían admitido.

La muerte de estos efectivos representa también un golpe económico para La Habana, que no solo pierde un aliado político clave en Caracas, sino también los vitales envíos de petróleo venezolano que luego revendía para obtener divisas, esenciales para su colapsada economía.