Cuba enfrenta amenaza extrema de inundaciones a medida que Melissa se acerca

Se espera que el huracán, que avanza con categoría 3, signifique descargas de hasta 50 cm de lluvia, lo que podría terminar con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales.

(CNN) – Los vientos de Melissa son feroces, pero es la amenaza del agua la que ahora cobra protagonismo mientras el gran huracán se dirige hacia el este de Cuba.

Se espera que Melissa descargue de 25 a 50 cm de lluvia en el este de Cuba, con cantidades aisladas de casi 63 cm en las montañas. Esta cantidad de agua sobre terrenos escarpados provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente durante la noche a medida que su núcleo se desplaza tierra adentro.

La costa sureste enfrenta un peligro aún más inmediato: marejadas ciclónicas de hasta 3,6 metros por encima de los niveles normales de marea, con olas grandes y destructivas que impactan la costa. Este tipo de marejada puede empujar el agua del mar tierra adentro e inundar localidades costeras desde Santiago de Cuba hasta Guantánamo.

Cuba no es ajena a los huracanes, habiendo experimentado 10 huracanes importantes —es decir, de categoría 3 o superior— en los últimos 25 años. Sin embargo, la combinación de lluvias torrenciales, marejadas y oleaje impetuoso convertirá a Melissa en una triple amenaza particularmente peligrosa. Incluso si los vientos disminuyen un poco tras tocar tierra, la amenaza del agua solo aumentará.