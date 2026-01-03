Cuba demanda “urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela”

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba se refirió a la situación de Venezuela.
Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba se refirió a los bombardeos que se registran sobre Venezuela.
A través de su cuenta de X, Miguel Díaz-Canel condenó el ataque y demandó la “urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal de Estados Unidos a Venezuela”.
“Nuestra Zona de Paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América“, agregó.
Según reporto EFE, se reportan fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas.
