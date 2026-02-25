Cuarta jornada de Viña 2026: Los memes que han causado furor en redes sociales

La noche del miércoles en la Quinta Vergara, que incluyó el esperado regreso del cantante colombiano, el histórico debut de la primera humorista transformista y la fiesta de la cumbia argentina, generó cientos de reacciones humorísticas en plataformas como X.

La cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2026, protagonizada por Juanes, la humorista Asskha Sumathra y la banda argentina Ke Personajes, tuvo su capítulo paralelo en redes sociales.

Como es tradición, las plataformas digitales se inundaron de memes que comentaron cada detalle del evento.

Los virales de la noche

Usuarios de plataformas como X convirtieron la transmisión en un fenómeno paralelo.

A continuación, una selección de los memes que marcaron tendencia durante la noche inaugural del certamen más importante de la música latinoamericana:

Otra noche de festival y amanecerse, aunque mañana ande con las tremendas ojeras en el trabajo pero amo comentar aquí y a la comunidad tuitera #Viña2026 #PartyChilensisFtViña2026 pic.twitter.com/pmnskT0iwo — 𝖘𝖔𝖕𝖍 ✮⋆˙ (@cinnamonsoulll) February 26, 2026