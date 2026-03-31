¿Cuántos días le puede durar a Cuba el petróleo que llegará en un carguero de Rusia y por qué el alivio no será inmediato?

Expertos advierten que, debido a la limitada capacidad de las refinerías y al proceso de reacondicionamiento, el suministro podría cubrir entre 10 y 30 días.

(CNN en Español) – La dura crisis energética que atraviesa Cuba, agravada en los últimos tres meses por las políticas del Gobierno de Estados Unidos, tendrá un alivio con las 100.000 toneladas (unos 730.000 barriles) de petróleo que llegó esta semana a aguas cubanas desde Rusia, pero se trata de un parche breve y cuyo efecto recién impactaría en casi un mes.

“Básicamente, representa muy poco. Hay personas que le dan mucha importancia, pero tiene una vida económica y humanitaria muy limitada”, dijo a CNN el investigador cubanoestadounidense Jorge Piñón, director para América Latina del Programa de Energía de la Universidad de Texas.

El experto explicó que no es crudo lo que más necesita Cuba, sino diésel, por lo que la carga que arribó al puerto de Matanzas debe ser trasladada en pequeños tanqueros a una refinería en La Habana para su tratamiento, lo que lleva de cinco a siete días. “Es una antigua refinería de Exxon, construida en los años ’50, es ineficiente. Eso tomará 20 días”, calculó.

Por su parte, el investigador mexicano Ramsés Pech, analista del sector energético, apuntó que el crudo tiene que pasar por una evaluación antes de ser procesado. “Debe hacerse un reacondicionamiento. No es ‘llegar y meterlo’. Es un análisis de laboratorio, ver qué calidad tiene, comprobar que no tenga agua”, repasó en diálogo con CNN.

Una vez refinado, el combustible pasará a su distribución, según el orden de prioridades que establezca el Gobierno.

Un buque petrolero en el puerto de Matanzas, Cuba, el 30 de marzo. Se espera la llegada del buque Anatoli Kolodkin. AFP via Getty Images

Cuba, que cuenta con escasas reservas propias y sufre apagones diarios desde hace varios meses, necesita unos 100.000 barriles diarios, de los cuales solo cubre cerca del 40 % con la producción nacional y otra pequeña porción del suministro energético proviene de paneles solares. Las 100.000 toneladas del buque petrolero Anatoli Kolodkin, que se espera que llegue al puerto de Matanzas entre hoy y mañana, representan unos 740.000 barriles.

“Todo ese diésel va a durar unos 10 a 15 días y ya, se terminó el libro”, consideró Piñón.

A su vez, Pech afirmó que el diésel refinado podría durar “unos 15 a 30 días”, y Cuba “luego volvería a lo mismo”, una escasez energética que tiene paralizada a la economía.

La decisión clave del Gobierno

El Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel no se ha pronunciado sobre los planes para el crudo ruso o un posible racionamiento para intentar que dure más semanas.

Entre los sectores más urgidos están los hospitales, con generadores eléctricos que necesitan diésel para su funcionamiento. El país también necesita del transporte para la logística más urgente, mientras que industrias y hogares podrían verse rezagados.

“Mi prioridad serían los hospitales. El transporte selectivo también es urgente”, dijo Pilón. “En el puerto de Mariel tenemos miles de toneladas de envíos de cubanoamericanos. En Santiago de Cuba tienes a la Iglesia Católica que tiene cientos de toneladas de ayuda humanitaria que tiene que distribuir fuera de la ciudad y no lo ha podido hacer”, comentó.

El analista también mencionó la posibilidad de que el castrismo, que se vio sorprendido por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la consiguiente interrupción de los envíos de Caracas, guarde una reserva estratégica en medio de la tensión con Estados Unidos. “No debemos ser ingenuos. Necesitan reservas en caso de un conflicto”, apuntó.

¿Nuevos envíos a la vista?

“No nos molesta que alguien reciba una carga de petróleo, porque tienen que sobrevivir”, dijo a periodistas el domingo el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien a fines de enero había amenazado con aranceles a quien proporcione combustible a Cuba. “Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba en este momento, no tengo problema. Prefiero dejarlo pasar, ya sea Rusia u otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”, agregó el presidente.

Para Piñón, además de Rusia, México es el único país que podría aprovechar esa ventana para ayudar a Cuba. “Políticamente, estaría dispuesto a hacerlo”, afirmó.

De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró este lunes que su gobierno trabaja con autoridades de la isla para reactivar el suministro. El último envío de diésel fue en enero, días antes de la advertencia comercial de Trump.

“Lo que siempre hemos dicho es que México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no queremos afectar a México”, dijo la mandataria.

En ese sentido, Piñón dijo que el Gobierno de México toma recaudos para evitar tensar la relación con Washington. “El problema es que en junio comienzan las negociaciones del tratado de libre comercio. México no quiere entrar en esa mesa con el dolor de cabeza de que Trump esté molesto, aunque dijo que lo podían hacer. La política cambia de opinión muy rápido. La prioridad es concentrarse en negociar”, señaló.

Por su parte, Pech ve poco probable que México le haga llegar petróleo, en un momento de precios altos del crudo y de compromisos ya asumidos. “En este momento, Pemex no se va a poner a regalar, descompensarías tus exportaciones”, afirmó. Pero si vio factible que México envíe diésel, un producto que justamente es más útil para Cuba, para no tener que pasar por el proceso de refinado.