Este viernes el presidente Gabriel Boric posponer la recepción de las cartas credenciales del embajador de Israel, Gil Artzyeli, a propósito del bombardeo que el ejército israelí concretó contra objetivos de la organización terrorista Yihad Islámica en la Franja de Gaza, donde habría resultado muerto un menor de edad.

“No es que se le haya suspendido, sino que se le pidió postergar dado que ocurrió un incidente con niños en Gaza”, señalaron desde La Moneda, aclarando que “se reagendó la presentación de cartas credenciales de Israel para la segunda semana de octubre, porque hoy es un día muy sensible por la muerte de un menor en la Franja de Gaza”.

El hecho generó profundas críticas por parte de la comunidad judía e israelí que reside en nuestro país, quienes aseguraron que refleja una “ofensa a la amistad de más de 70 años entre Chile e Israel. Esperamos rectificación del Gobierno de Chile”.

“Condenamos enérgicamente la decisión del presidente Gabriel Boric, sin precedentes en la diplomacia de Chile, de no recibir las credenciales del embajador israelí Gil Artzyeli. Es intolerable que el presidente boicotee las relaciones bilaterales”, dijo la Comunidad Chilena de Israel.

El incidente diplomático escaló hasta la cancillería israelí, donde su portavoz, Emmanuel Nahshon, aseveró que “Israel ve con severidad el desconcertante y sin precedentes el comportamiento de Chile. Esto perjudica gravemente las relaciones entre los países”.

“El Embajador de Chile en Israel ha sido convocado por el Director General del MFA este domingo para una conversación de reprimenda en el cual la respuesta de Israel será aclarada al embajador”, dijeron después desde el Ministerio del Exterior israelí.

