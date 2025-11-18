Cristiano Ronaldo se reunirá con Donald Trump en visita coincidente con príncipe saudí

El encuentro en la Casa Blanca ocurre durante la primera visita del príncipe heredero Mohammed bin Salman en siete años, marcada por tensiones diplomáticas.

(CNN) – La superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump este martes en la Casa Blanca, según confirmaron dos funcionarios a CNN.

La visita coincide con la agenda completa que mantendrá el mandatario con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, en lo que constituye la primera visita del líder árabe a Washington en más de siete años. El encuentro incluirá una ceremonia de bienvenida y una cena formal, aunque no se clasifica como visita de Estado.

Contexto diplomático sensible

El acercamiento se produce tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, episodio donde una evaluación de la CIA señaló al príncipe heredero como probable autor intelectual. Ronaldo, quien actualmente juega en la liga saudí, mantiene una relación pública con el reino.

Para el astro portugués, este viaje representa su primera aparición notable en Estados Unidos desde 2014, luego de que un caso civil por agresión sexual en su contra fuera desestimado en 2022. Paralelamente, Trump promociona activamente la Copa Mundial 2026 que albergará el país.