El Gobierno de Chile emitió un comunicado respecto a la crisis política en Ecuador, esto luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la disolución total de la Asamblea Nacional, medida conocida como “muerte cruzada“.

A través de un comunicado, la Cancillería manifestó que “el Gobierno de Chile confía en que la crisis política que afecta al hermano país de la República del Ecuador, se resuelva a través de los mecanismos democráticos e institucionales previstos en sus normas constitucionales, con estricto apego y respeto al Estado de derecho“.

“Asimismo, el Gobierno de Chile apela al entendimiento mutuo y al diálogo como caminos para superar este complejo momento”, agregaron.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, solicitó que todos los órganos del Estado de aquel país respeten “el orden constitucional“.

“Estamos siguiendo con mucha atención lo que está ocurriendo en Ecuador, con mucho respeto. Obviamente, creemos que debe observarse esta situación con especial cuidado y creo que hay un orden constitucional que está vigente en Ecuador y nuestra aspiración es que todas las partes respeten ese orden constitucional”, expresó Van Klaveren.

Ecuador: Pdte. Lasso disuelve la Asamblea Nacional argumentando “grave crisis política y conmoción interna”

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este miércoles la denominada muerte cruzada, con lo que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) y podrá gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores, según el decreto publicado este miércoles por la Presidencia de la República.

La medida se da un día después de que iniciará en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado (malversación de fondos públicos), señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario.

“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo No. 741″, dijo el mandatario en cadena nacional a primera hora de la mañana de este miércoles.

“Además, he solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, agregó.