Criptomonedas: Bitcóin se desploma: cae un 4 % y toca mínimos desde abril

El activo digital ha retrocedido en ocho de las últimas diez jornadas, en las que ha pasado de cotizar a 105.603 dólares a intercambiarse por debajo de los 86.000 dólares, más de 19.000 dólares de diferencia, un 18,58 % menos.

(EFE) – El bitcóin, la criptomoneda más conocida del mercado, cae este jueves más del 4 % y se negocia por debajo de los 87.000 dólares por primera vez desde el 21 de abril.

La criptomoneda se intercambiaba a las 21 horas (20 GMT) por 86.802 dólares, aunque llegó a venderse por 85.989 dólares sobre las 20.08 horas (19.08 GMT), según datos de Bloomberg.

El activo digital ha retrocedido en ocho de las últimas diez jornadas, en las que ha pasado de cotizar a 105.603 dólares a intercambiarse por debajo de los 86.000 dólares, más de 19.000 dólares de diferencia, un 18,58 % menos.

La criptomoneda alcanzó su máximo histórico el pasado 6 de octubre, cuando tocó los 126.251 dólares y desde entonces acumula una caída superior al 31,8 %.

Con esta bajada, el bitcóin ha vuelto a mínimos desde finales de abril, cuando recuperó los 90.000 dólares después de un mes y medio en el que cayó por la guerra arancelaria provocada por la Administración del presidente Donald Trump.

El analista de XTB Manuel Pinto asegura que el bitcóin necesita “un balón de oxígeno” en los próximos días, puesto que a pesar de las subidas de las últimas semanas, el activo digital no ha recibido “un mayor impulso”.