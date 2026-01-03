“Criminal agresión”: Vladimir Padrino López acusa los ataques de Estados Unidos y no se refiere a eventual captura de Nicolás Maduro

El titular de Defensa afirmó que el país fue atacado durante la madrugada y atribuyó la responsabilidad al Gobierno de Estados Unidos, mientras respaldó el decreto de estado de conmoción exterior y el despliegue de capacidades militares en todo el territorio nacional.

El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que el país fue objeto de una “criminal agresión militar” atribuida al Gobierno de Estados Unidos, tras los ataques registrados durante la madrugada de este viernes en Caracas y otras regiones.

En un extenso pronunciamiento, el titular de Defensa sostuvo que las acciones se registraron el 3 de enero y que incluyeron impactos en Fuerte Tiuna, Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Según indicó, los ataques habrían involucrado misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate, algunos de los cuales habrían alcanzado zonas de población civil.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que (…) el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”, afirmó Padrino López, añadiendo que las autoridades se encontraban levantando información sobre eventuales heridos y fallecidos, sin entregar cifras oficiales.

El ministro aseguró que Venezuela presentó una denuncia ante la comunidad internacional y organismos multilaterales, acusando a Washington de una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, y rechazó la presencia de lo que calificó como “tropas extranjeras invasoras” en el territorio nacional.

Asimismo, respaldó el decreto de estado de conmoción exterior anunciado por el presidente Nicolás Maduro, y confirmó el despliegue de capacidades militares terrestres, aéreas, navales, fluviales y misilísticas en todo el país, en coordinación con fuerzas policiales.

En su declaración, Padrino López no se refirió a una eventual captura o salida del país del presidente Nicolás Maduro, en medio de versiones difundidas previamente por el mandatario estadounidense en redes sociales.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente que respalde las denuncias de ataques contra población civil ni un balance oficial de víctimas. Tampoco se han registrado pronunciamientos desde el Gobierno de Estados Unidos en respuesta a las acusaciones formuladas por las autoridades venezolanas.