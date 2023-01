Inspirado en el Jubileo de Platino de la Isabel II, el Palacio de Buckingham anunció que el nuevo monarca del Reino Unido, Carlos III, tendrá una coronación que durará tres días y será mucho más comunitaria e inclusiva que la presidida en 1953, en la coronación de su madre.

Mediante un comunicado, detallaeon que la coronación de Carlos III y la reina consorte Camila Parker será realizada el sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster y dirigida por el Arzobispo de Canterbury.

“El Servicio reflejará el papel del monarca en la actualidad y mirará hacia el futuro, mientras se arraiga en tradiciones y pompa de larga data”, detallaron.

Esta celebración de tres días marca una gran diferencia del rol de la monarquía con la población, ya que además del acto de la coronación, se acogerá un concierto y se ha invitado a todos los británicos a celebrar este momento con un almuerzo al aire libre.

Los detalles a continuación:

Sábado 6 de mayo

Conocida como “La Procesión del Rey”, Carlos III junto a su esposa se trasladarán en la mañana desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster en el impresionante carruaje de oro, utilizado por última vez durante el jubileo de Platino de Isabel II.

Luego del servicio de coronación, los reyes regresarán al palacio junto a otros miembros de la Familia Real, momento conocido como “La Procesión de la Coronación”.

Posterior a esto, aparecerán en el balcón del palacio para saludar a las personas y concluir los actos ceremoniales del día.

Domingo 7 de mayo

En el Castillo de Windsor se realizará un concierto producido, presentado y transmitido en vivo por la BBC. Este Concierto de la Coronación reunirá a íconos de la industria musical mundial y estrellas contemporáneas.

Asistirán al público voluntarios de varias afiliaciones benéficas que apoyan los reyes. Asimismo, la BBC efectuará una votación nacional para entregar entradas gratuitas a este evento.

Además de grandes estrellas musicales, se presentará The Coronation Choir, un diverso grupo de coros comunitarios como:

Coros comunitarios del país.

Cantantes aficionados del Reino Unido.

Coros de refugiados.

Coros del NHS.

Grupos de canto LCBTQA+.

Coros de sordos.

The Virtual Choir, cantantes de todo el Commonwealth.

En un acto nacional de celebración y amistad, se invita también a todo el país a compartir un almuerzo o una taza de té en las calles. Esto con el objetivo de llevar las celebraciones de la coronación a todos los vecindarios.

Lunes 8 de mayo

Organizado por The Together Coalition, Royal Voluntary Service, The Scouts y varios grupos religiosos de todo el Reino Unido, se realizará The Big Help Out, un momento para alentar a las personas a inscribirse como voluntarios o unirse a los trabajos que se realizan en sus áreas locales.

1️⃣0️⃣0️⃣ days to go until the Coronation! Here’s a recap of what to expect over the Coronation Weekend👇 (1/6) pic.twitter.com/O09pj6gcli — The Royal Family (@RoyalFamily) January 26, 2023

“El objetivo de The Big Help Out es utilizar el voluntariado para unir a las comunidades y crear un legado duradero de voluntariado del fin de semana de la coronación”, explica el Palacio de Buckingham.