Corea del Norte inauguró complejo turístico para 20 mil personas: ¿Quiénes podrán visitarlo?

La Zona Turística Costera de Wonsan-Kalma, inaugurada en una ceremonia el 24 de junio, se encuentra en la costa este de Corea del Norte. KCNA informó que el servicio para huéspedes nacionales comenzará el 1 de julio, pero no ofreció detalles sobre los requisitos ni el transporte.

(CNN) — Kim Jong Un inauguró personalmente la cinta inaugural de un nuevo complejo turístico aclamado por los medios estatales como una “ciudad turística de nivel tesoro nacional”: un lujoso desarrollo costero en medio de lo que los observadores de derechos humanos describen como crudas realidades de hambre y penurias en Corea del Norte.

Según el servicio de noticias oficial del país, KCNA, Kim inauguró el enorme complejo turístico de playa Kalma, con parques acuáticos, hoteles de gran altura y alojamiento para casi 20.000 huéspedes, una muestra de extravagancia en una de las naciones más solitarias del mundo.

La Zona Turística Costera de Wonsan-Kalma, inaugurada en una ceremonia el 24 de junio, se encuentra en la costa este de Corea del Norte. KCNA informó que el servicio para huéspedes nacionales comenzará el 1 de julio, pero no ofreció detalles sobre los requisitos ni el transporte.

A principios de este mes, Corea del Norte anunció la apertura de la estación de tren de Kalma, informando que se construyó para garantizar la comodidad de los viajeros a la zona turística costera. El balneario de Kalma se encuentra junto a un aeropuerto internacional, lo que indica que el proyecto busca atraer divisas.

Lee también: La esposa e hija del líder norcoreano Kim Jong-un reaparecen públicamente en la inauguración de un complejo turístico

La asistencia internacional a la inauguración se limitó al embajador ruso y su personal, un guiño al creciente alineamiento de Pyongyang con Moscú en medio del profundizado aislamiento de Occidente bajo el régimen autoritario de Kim.

En 2024, el alto responsable de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, describió a Corea del Norte bajo el régimen de Kim como “un entorno sofocante y claustrofóbico, donde la vida es una lucha diaria sin esperanza”.

El año pasado, pequeños grupos de turistas rusos visitaron Corea del Norte para pasar unas vacaciones de esquí de tres días en el complejo Maskiryong, que ha sido una atracción turística de larga data desde su apertura en diciembre de 2013. Estas, como todas las experiencias turísticas en Corea del Norte, fueron fuertemente monitoreadas y controladas por el gobierno.

Los turistas que regresaban dijeron a CNN que estaban sujetos a reglas estrictas sobre lo que podían y no podían fotografiar y que se les exigió que vieran un espectáculo de baile coreografiado por niños norcoreanos, además de las actividades al aire libre.

“Por ahora, Wonsan-Kalma está abierto solo para norcoreanos, pero no debería sorprendernos ver rusos en el complejo en un futuro no muy lejano”, dijo Rachel Minyoung Lee, becaria no residente del programa 38 North en el Centro Stimson.

“En términos más generales, la apertura de un importante balneario como Wonsan-Kalma ayuda a reforzar la narrativa de los medios estatales sobre la política de Kim de priorizar al pueblo y ayuda a equilibrar su mayor enfoque en la construcción de la defensa nacional”, agregó Lee.

En un país donde el turismo internacional ha estado abierto principalmente a los ciudadanos rusos desde el final de la pandemia de COVID-19, y donde los viajes nacionales están muy restringidos, la nueva evolución plantea preguntas familiares sobre el acceso, la audiencia y la viabilidad económica.

“El objetivo inicial de este complejo será la élite interna privilegiada de Pyongyang, como funcionarios del partido y otras figuras de alto rango”, declaró Lim Eul-chul, profesor de Estudios Norcoreanos en la Universidad Kyungnam de Corea del Sur.

“La ceremonia del complejo turístico Wonsan-Kalma refleja la visión de Kim Jong Un de una ‘civilización socialista’ y forma parte de su esfuerzo estratégico para buscar avances económicos a través de la industria turística”.

El experimento más notable de Corea del Norte con el turismo internacional se produjo a finales de la década de 1990, cuando abrió la pintoresca zona del monte Kumgang, en su costa sudoriental, a los visitantes de Corea del Sur.

El proyecto fue aclamado como un símbolo poco común del compromiso intercoreano durante un período de cauteloso acercamiento.

Casi dos millones de surcoreanos viajaron al lugar durante la década siguiente, lo que proporcionó a Pyongyang un flujo crucial de divisas.

Pero la iniciativa se vio interrumpida abruptamente en 2008, después de que un soldado norcoreano disparara fatalmente a un turista surcoreano que, según se informa, había entrado en una zona militar restringida, un incidente que subrayó la fragilidad de la cooperación transfronteriza y llevó a Seúl a suspender los viajes indefinidamente.

Muchos de los sitios fueron demolidos en 2022, incluido el hotel Onjonggak Rest House, que albergaba reuniones familiares transfronterizas. Kim había calificado la zona de “descuidada” y “atrasada” durante una visita.

De hecho, una pregunta central en torno al nuevo complejo turístico es si uno de los países más reservados y represivos del mundo está dispuesto a realizar una mayor incursión en el turismo internacional, aumentando potencialmente sus reservas de dinero extranjero y su prestigio.

Hasta el momento, los rusos parecen ser los únicos grupos turísticos extranjeros con acceso al balneario. Vostok Intur, una agencia de viajes con sede en Vladivostok, promociona tres paquetes turísticos —uno en julio y dos en agosto— con un precio aproximado de 1.840 dólares.

Según su sitio web, el primer tour está programado para comenzar el 7 de julio y durará ocho días. Los viajeros volarán de Pyongyang a Wonsan, pasarán cuatro noches en la estación y visitarán la cercana estación de esquí de Masikryong.

Kim afirmó que la expansión de las zonas turísticas de Corea del Norte se formalizaría durante el próximo congreso del partido gobernante, probablemente en los próximos meses. Las lecciones aprendidas en Kalma también se utilizarían para desarrollar “promisorias zonas turísticas y culturales a gran escala” en otras partes del país, señaló Kim.

La inversión personal del líder norcoreano quedó subrayada por al menos siete visitas al sitio de construcción de Kalma, donde Kim ofreció lo que los medios estatales llamaron “orientación en el lugar” e impulsó estándares “de clase mundial”.

Para el régimen de Kim, la finalización del complejo turístico se percibe en el país como un triunfo significativo y una oportunidad para impulsar el desarrollo en medio de las severas sanciones internacionales. En otro aspecto simbólico, el líder del país estuvo acompañado por su esposa, Ri Sol Ju, y su hija, que se cree se llama Kim Ju Ae, quien es considerada su probable sucesora.

“La aparente asistencia completa de la familia de Kim Jong Un al evento implica que el proyecto tiene como objetivo continuar el legado de sus predecesores y sostenerse para las generaciones futuras”, explicó Lim de la Universidad de Kyungnam.

Los planes para el complejo se anunciaron por primera vez en 2013 como parte de la visión más amplia de Kim de transformar Wonsan, una ciudad portuaria históricamente significativa, en un centro de actividad económica y de ocio.

El proyecto se retrasó varias veces, la más reciente debido a la pandemia y las sanciones internacionales dirigidas a los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte.

A pesar de las proyecciones de glamour en el nuevo resort y las imágenes de un enigmático líder recorriendo piscinas de olas y toboganes de agua, los expertos expresaron escepticismo sobre las perspectivas del destino.

“Sin embargo, aún está por verse si este complejo turístico le proporcionará a Kim Jong Un el beneficio económico que tanto necesita a largo plazo: Wonsan-Kalma no es precisamente un destino turístico de moda”, afirmó el Dr. Edward Howell, experto en Corea del Norte de la Universidad de Oxford.

“Cabe destacar que, desde 2020, Kim Jong Un ha adoptado un enfoque cada vez más severo hacia el control social, sofocando cualquier señal del virus de información e ideologías externas que ingresen a la RPDC”, enfatizó Howell.

“Si algún turista occidental llega al complejo turístico, el régimen gobernante sin duda querrá asegurarse de que sus acciones y movimientos permanezcan regulados y controlados”.