Continúa búsqueda de autor de tiroteo contra Charlie Kirk: Dos sospechosos iniciales fueron liberados

La policía dejó en libertad a dos personas tras establecer que "no tienen relación actual con el tiroteo”.

(CNN) – Dos personas que inicialmente fueron consideradas sospechosas en el tiroteo contra el activista conservador Charlie Kirk fueron liberadas posteriormente, ya que “no tienen relación actual con el tiroteo”, informó el Departamento de Seguridad Pública de Utah en un comunicado.

Una de ellas fue acusada de obstruir a la policía universitaria, como se anunció previamente en una conferencia de prensa, pero el departamento no explicó por qué ambas personas fueron consideradas sospechosas.

“La investigación y la búsqueda del atacante continúan”, indicaron.

Autoridades intentan encontrar a autor del tiroteo

La búsqueda continúa mientras las autoridades intentan localizar a la persona que disparó y mató al activista conservador Charlie Kirk este miércoles.

De acuerdo con John Miller, analista jefe de Seguridad e Inteligencia de CNN, la planificación, destreza y ejecución del atacante estarían complicando la investigación.

Miller explicó a Kaitlan Collins, de CNN, que los francotiradores han sido estudiados de cerca por el Gobierno y suelen ser personas “metódicas, pacientes y autosuficientes”.

“Este tipo de individuo probablemente planeó entrar sin ser detectado, pasar desapercibido, efectuar el disparo, cumplir su objetivo, llevarse el arma y dejar pocas pruebas, por lo que creo que las autoridades están teniendo muchas dificultades para avanzar en la investigación”.

Las autoridades señalaron más temprano que creen que el atacante disparó una sola vez contra una persona y que se trató de un ataque dirigido.

El hecho de que solo se haya realizado un disparo indica que “la persona tiene experiencia con armas de fuego”, dijo Miller, lo que podría ayudar a los investigadores a esclarecer el caso.

“Se trata de alguien que sabía exactamente lo que hacía y probablemente es conocido por otras personas, lo que podría jugar a favor de las autoridades”, añadió Miller. “Por su experiencia en el manejo de armas, no era un principiante”.