(EFE) – El parlamentario peruano José María Balcázar, del partido marxista Perú Libre, defendió que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer“, durante una comisión del Congreso que debatía un dictamen que busca impedir el matrimonio con menores de edad, palabras que han causado el rechazo Ministerio de la Mujer (MIMP) y organizaciones.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”, sostuvo Balcázar en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

El congresista, que se unió a la bancada de Perú Bicentenario, la formación que nació en junio de 2022 con congresistas de Perú Libre, fue el único que se abstuvo a votar el dictamen para prohibir en matrimonio infantil.

🔴 EN VIVO | "Lo normal no es que las niñas y las adolescentes se casen", remarcó la ministra Nancy Tolentino vía @canalN_ al ser consultada por las declaraciones de un congresista. pic.twitter.com/fsdRdqRLho — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) June 30, 2023

Así, este dictamen pasará a la votación de la Comisión Permanente o del Pleno del Congreso para no permitir esta práctica, que según el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) define como “una violación de los derechos humanos que atrapa a las niñas más vulnerables, pobres y marginadas” y que provoca el encierro de niñas casadas y sus familias “en un ciclo de pobreza que puede prolongarse por generaciones”.

Pero las palabras del congresista no se quedaron en la comisión, puesto que causaron el rechazo de parte de la sociedad y el mismo Ministerio de la Mujer se mostró contrario a esta postura.

“Desde el Ministerio de la Mujer rechazamos enérgicamente las declaraciones del congresista José Balcázar en la Comisión de Justicia del Congreso que pretende justificar las relaciones sexuales con menores de edad, indicando que promueven su desarrollo. La evidencia existente contradice su posición”, señaló el ministerio en Twitter.

“No me disculpo”

Pero el congresista reafirmó sus palabras este jueves en el Canal N, donde expresó que todas las relaciones sexuales en esas edades “no generan ninguna consecuencia traumática porque son relaciones voluntarias entre los muchachos. Eso está estudiado por la sexología, por antropología”.

“No me disculpo, quiero que la gente lea primero. Para opinar hay que leer”, dijo ante la pregunta de la periodista sobre el origen de sus anteriores declaraciones, y añadió que “la gente que no sabe sexología o antropología no puede opinar” y que dichas ciencias sociales dicen que “esas relaciones voluntarias y libres no le causan ningún perjuicio psicológico”.

“En los acontecimientos mundiales del siglo XXI, han madurado los muchachos, por eso incluso se piensa bajar la edad en lo penal a 12 años para ser sujetos pasivos de violación sexual (…) la madurez en el mundo de las chicas ahora es otra cosa”, afirmó.

Sostuvo que “gente que no sabe cree que con leyes van a cambiar la realidad” y que “cuando no hay violencia, cuando las relaciones sexuales son consentidas y voluntarias, las chicas son sumamente maduras“, indicó.

“Las declaraciones del congresista José Balcazar demuestran el poco conocimiento sobre los impactos que tiene el matrimonio infantil, las violencias que traen consigo y la nula intención de solucionarlas”, expresó la organización feminista Manuela Ramos este viernes en Twitter.