Conflicto en Medio Oriente: Trump dice que “habrá una respuesta” ante la propuesta de Pakistán de extender el plazo, según la Casa Blanca

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a CNN a través de un comunicado que “el presidente (Donald Trump) ha sido informado de la propuesta y habrá una respuesta”. Esto, luego de que Pakistán llamara a las partes beligerantes a respetar un alto el fuego durante dos semanas.

(CNN) – La Casa Blanca informó el martes de que el presidente Donald Trump ha sido informado de la propuesta del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, de un alto el fuego de dos semanas para permitir que continúen las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, y añadió que “habrá una respuesta”.

“El presidente ha sido informado de la propuesta y habrá una respuesta”, declaró a la CNN la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Sharif, quien ha desempeñado un papel crucial en la mediación de las conversaciones entre Washington y Teherán, propuso el martes que Irán reabriera el estrecho de Ormuz durante dos semanas como muestra de buena voluntad, y que todas las partes “respetaran un alto el fuego durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre el fin definitivo de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región”.

Lee también:Conflicto en Medio Oriente: Primer ministro de Pakistán pide a Trump extender el plazo dos semanas

Sharif también ofreció una valoración optimista del estado de las negociaciones, afirmando que los esfuerzos diplomáticos “avanzan de forma constante, firme y contundente, con el potencial de conducir a resultados sustanciales en un futuro próximo”.

Con información de Alayna Treene, CNN.