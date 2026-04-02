Conflicto en Medio Oriente: Reino Unido se reúne con más de 40 países para evaluar la situación en el estrecho de Ormuz

La secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, se reunió con representantes de más de 40 países de forma remota para abordar el conflicto en Medio Oriente. En la instancia debatieron la posibilidad de aumentar la presión diplomática internacional y explorar posibles medidas coordinadas, como sanciones contra Irán.

(CNN) – Más de 40 países se reunieron virtualmente este jueves en un encuentro sobre la crisis del estrecho de Ormuz, organizado por el Reino Unido, en el que funcionarios de todos los continentes debatieron posibles medidas para aumentar la presión sobre Irán.

“Estamos decididos a que se adopten todas las medidas diplomáticas, económicas y coordinadas posibles para lograr la reapertura del estrecho”, declaró la secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, a los periodistas tras la reunión, que facilitó el debate y la coordinación internacionales, pero que no llegó a conclusiones formales.

“Los ataques temerarios de Irán están perjudicando al transporte marítimo internacional y pretenden secuestrar la economía mundial. Esto está afectando a los precios de la gasolina y a los tipos de interés hipotecarios aquí en el Reino Unido, pero también al combustible para aviones en todo el mundo, a los fertilizantes que se envían a África y al gas que se destina a Asia”, afirmó.

El Reino Unido declaró en un comunicado que los países debatieron la posibilidad de aumentar la presión diplomática internacional, incluso a través de la ONU, establecer acuerdos conjuntos para apoyar la confianza del mercado y explorar posibles medidas coordinadas, como sanciones contra Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores británico también afirmó que las medidas futuras podrían incluir la colaboración con la Organización Marítima Internacional (OMI) para garantizar que los buques varados puedan volver a ponerse en marcha.

“Tenemos claro que necesitamos la presión diplomática, la presión económica y también el trabajo que están realizando por separado los planificadores militares sobre cómo mantener la seguridad del transporte marítimo a largo plazo, una vez que concluya el conflicto”, añadió Cooper.

Según la OMI, cerca de 2.000 buques permanecen atrapados en el Golfo Pérsico. La organización también ha indicado que unos 20.000 marineros, así como trabajadores portuarios y tripulaciones, se ven afectados en toda la región.