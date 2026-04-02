Conflicto en Medio Oriente: Argentina expulsa a representante diplomático de Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina declaró persona non grata al encargado de negocios de la embajada iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y acusó que Teherán había formulado “acusaciones falsas, ofensivas e infundadas contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

(CNN en Español) –Argentina le ordenó al encargado de negocios de la embajada iraní que abandone el país en un plazo de 48 horas. Esto se produce después de que Teherán criticara a Argentina por designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina declaró a Mohsen Soltani Tehrani persona non grata y afirmó que Irán había formulado “acusaciones falsas, ofensivas e infundadas contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

En un comunicado difundido el miércoles por su embajada en Uruguay, Irán criticó la decisión de Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, calificándola de “ilegal e infundada”, y advirtió que dicha medida dañaría las relaciones bilaterales.

Irán también afirmó que el presidente de Argentina, Javier Milei, aliado de Trump, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, se habían convertido en “cómplices de los crímenes cometidos y habían terminado en el lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques estadounidenses e israelíes, que comenzaron a finales de febrero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina declaró este jueves que “no tolerará insultos ni injerencias de un Estado que ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.